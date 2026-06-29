MotoGP | Quartararo allo stremo ad Assen: "Ho sofferto della sindrome compartimentale"

Fabio Quartararo ha vissuto un Gran Premio d'Olanda particolarmente impegnativo fisicamente. Ancora in difficoltà, sia nella guida sia mentalmente, in sella a una Yamaha che non lo soddisfa, il francese ha chiuso ottavo questa domenica, approfittando in particolare delle numerose cadute davanti a lui.

"È stata lunga, fisica e non davvero piacevole, ma penso che abbiamo massimizzato la nostra prestazione con il risultato che abbiamo ottenuto oggi", ha dichiarato ai media, tra cui Motorsport.com. "Non mi sento molto bene in questo momento con la moto, soprattutto in gara, quindi penso che possiamo essere soddisfatti di ciò che abbiamo fatto".

Interrogato sul suo passo, il pilota Yamaha ha ammesso di aver raggiunto rapidamente i propri limiti, in particolare nel finale di gara, quando il peso e le sollecitazioni della moto sull'esigente circuito di Assen hanno riacceso i dolori alle braccia.

"Almeno negli ultimi dieci giri, ho sofferto della sindrome compartimentale al braccio", ha confidato. "Non a sinistra, ma a destra. Sono già stato operato tre volte, sì. Ma questo circuito è davvero fisico, e soprattutto la nostra moto, che non ha grip ed è molto pesante… quindi soffro un po' di più".

La sindrome compartimentale è una sovrapressione dei muscoli dell'avambraccio provocata da uno sforzo intenso. Riduce la circolazione sanguinea e comprime i nervi, causando dolore, perdita di forza e difficoltà a controllare la moto. Molti piloti di MotoGP ne soffrono e finiscono per sottoporsi ad un intervento chirurgico per cercare di risolvere il problema.

Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing) Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ma sono comunque riuscito a mantenere la miglior posizione possibile, perché Marc Marquez ha finito settimo, credo, ed era dieci secondi davanti. Quindi sapevo che non avrei fatto meglio del settimo posto. Dieci secondi erano troppi. Forse potevo essere due o tre secondi più veloce, ma non abbastanza".

Quartararo continua tuttavia a sottolineare le difficoltà strutturali della sua moto, tra mancanza di grip e trazione limitata, che rendono ogni weekend più dipendente dalle condizioni della pista che dalla prestazione pura.

“Sinceramente, è stata più una lotta che altro", ha aggiunto."Non ho fatto una partenza molto buona, ma una buona prima frenata. Sono riuscito a passare, credo di essere stato sesto o settimo, ma poi so che, con la mancanza di motore, avevamo spin fino in sesta. Tra la quinta e la sesta, la ruota slittava, quindi si vede che c'è chiaramente un problema".

"Spero che prendano in considerazione tutti questi dettagli, perché non c'è una sola cosa che riusciamo a fare correttamente. Sono riuscito a fare un po' le cose diversamente, perché la pista ha moltissimo grip".

"Qui siamo stati fortunati nei primi giri, la pista aveva un po' più grip rispetto ad altri circuiti. Ma quando sono circuiti come il Mugello, per esempio, non c'è grip. Dopo la Moto2, passiamo noi ed è finita, quindi vedremo come andrà, ma sinceramente non è stata una gara in cui mi sia davvero divertito".

Ora lo sguardo è rivolto al prosieguo del calendario, in Germania, e soprattutto alle vacanze estive. "Ci riposeremo, ci alleneremo bene per il Sachsenring, sappiamo che sarà una pista molto complicata, perché è un circuito che gira moltissimo, ma ecco, farà bene anche staccare dopo", ha dichiarato a Canal+.

Con Vincent Lalanne-Sicaud