MotoGP | Quartararo “al limite totale”: “Di gran lunga la migliore giornata dell’anno”

Fabio Quartararo si è inserito tra i primi in modo del tutto inaspettato questo sabato a Goiania. Nelle qualifiche, il francese ha fatto registrare un buon giro sul finire della sessione, aggiudicandosi un quarto posto che sembra quasi un'impresa, considerando l'attuale livello della sua Yamaha, con un V4 che richiede ancora un notevole lavoro di sviluppo.

"Sono soddisfatto perché penso che stamattina abbiamo colto un'opportunità, con le cadute di molti piloti", ha dichiarato davanti alla stampa internazionale, tra cui Motorsport.com. "E siamo riusciti a fare un buon giro."

"Non dirò che è un vantaggio, ma sono riuscito ad adattarmi molto rapidamente al circuito, soprattutto nelle condizioni che avevamo con le gomme slick", ha aggiunto su Canal+, dato che i piloti hanno trovato condizioni di asciutto questo sabato all'autodromo di Goiania.

Già in questa sessione di qualifiche, Quartararo ha superato le sue migliori aspettative: "Non me lo aspettavo. Stamattina sapevo di poter fare più o meno un 1'17"7, 1'17"8. Inoltre, abbiamo un circuito molto piccolo. Alex (Rins, ndr) ha fatto 1'17"9, noi abbiamo fatto 1'17"5, quindi quattro decimi su un circuito così piccolo sono tanti".

Durante la Sprint, il campione del mondo 2021 ha fatto una buona partenza, che gli ha permesso di superare Marco Bezzecchi non appena si sono spenti i semafori e poi Marc Marquez nel primo giro: "È stato il momento in cui mi sono divertito di più. Poi, sappiamo che sui long run siamo un po' più in difficoltà."

"Mi è piaciuto l'inizio della gara", ha esultato Quartararo. "Volevo solo attaccare, restare con loro. Sappiamo che non abbiamo ancora il potenziale per stare con loro, ma almeno mi sono goduto quei momenti."

Quartararo, infatti, non è rimasto a lungo secondo: Marquez ha rapidamente ripreso il vantaggio, un suo errore ha permesso a Bezzecchi di superarlo, ed è stato poi superato da Jorge Martin e poi da Ai Ogura sul rettilineo principale.

Fabio Quartararo ha vissuto la sua giornata migliore dell'anno. Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Quartararo è comunque riuscito a conquistare i punti del sesto posto, un risultato del tutto impensabile in Thailandia: "Oggi è stata di gran lunga la giornata migliore dell'anno. Vedremo domani".

"In gara, sinceramente, mi sono detto: 'Dai, do il massimo'", ha spiegato. "Io penso che abbiamo fatto una gara molto bella. Non mi aspettavo che andasse così bene."

Un tracciato favorevole ma con evidenti punti deboli

Il risultato è incoraggiante, ma Fabio Quartararo ha potuto constatare i punti deboli della sua moto, dovuti principalmente alla mancanza di potenza di un V4 ancora molto giovane. Una notevole propensione al rischio da parte sua, unita a curve poco favorevoli ai sorpassi, ha giocato a suo favore nei tratti più tortuosi, ma nel lungo rettilineo Quartararo era una preda facile per i suoi avversari.

"Si perde già tantissimo sul rettilineo, ma poi ci sono curve piuttosto veloci. La frenata delle curve 9-10: è lì che andavo abbastanza veloce e mi spingevo al limite massimo. Ma sono comunque riuscito a farlo abbastanza bene. Penso che domani sarà un po' più complicato per quanto riguarda le gomme".

"Penso che abbiamo fatto un buon lavoro - ha aggiunto - soprattutto nell'elettronica, dove sapevo esattamente cosa volevo. E penso che sia lì che abbiamo fatto un po' la differenza".

Fabio Quartararo vede gli stessi punti deboli sulla Yamaha. Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Questo sabato, Quartararo ha constatato di non riuscire a tenere a bada Marc Marquez e i piloti Aprilia in rettilineo: "Dipende dallo spinning e dalla potenza pura del motore. In qualifica, credo che fossimo 12 km/h indietro rispetto alla velocità massima di Marc. 12 km/h su 1 km non sono pochi. È un giro, ma penso che l'80% dell'incapacità di resistere derivi dalla potenza".

"Non credo che abbiamo imparato qualcosa", ha assicurato Quartararo. "Sappiamo esattamente di cosa abbiamo bisogno per andare veloci. Sappiamo che ci manca velocità di punta, velocità in curva, grip. Ci sono ancora parecchie cose da sistemare, ma almeno ho riconfermato ciò che manca alla nostra moto".

Quartararo rifiuta quindi di lasciarsi prendere dall'entusiasmo dopo una schiarita dovuta più alle circostanze che a una vera svolta in casa Yamaha: "È una pista piccola e, sul giro secco, so di poter essere veloce. Sì, questa pista ci si addice di più rispetto alla Thailandia, ma la moto è la stessa, quindi non può essere migliore".

"Andrà meglio quando avremo dei miglioramenti. Si comporta meglio su questa pista, ma penso che faremo un po' più fatica ad Austin e a Jerez. Prendiamo quello che possiamo prendere, oggi siamo riusciti a conquistare punti nella Sprint e a partire dalla seconda fila".

Fabio Quartararo è riuscito a lottare con i leader durante lo sprint del GP del Brasile. Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Penso sinceramente che, almeno fino a metà stagione, non avrò un obiettivo chiaro", ha insistito. "Oggi non ne avevo. Siamo arrivati sesti e penso di dare il massimo. Se è il sesto posto, va bene. In Thailandia ho dato il massimo e sono arrivato 14°. Non si può davvero puntare a una posizione, ma solo dare il massimo".

Fabio Quartararo spera comunque di ripetere una prestazione dello stesso livello domenica: "Sono abbastanza contento e penso che domani potremo fare una bella gara, potremo divertirci. Sarà lunga, ma vedremo quale gomma usare."

Infine, il pilota Yamaha non conta "assolutamente" su un ritorno della pioggia: "Fare meglio del sesto posto, penso sia complicato. E quando dovrebbe piovere, c'è il sole, quando dovrebbe esserci il sole, piove. Se dicono che pioverà, di sicuro ci sarà il sole! Penso che la cosa più importante sia divertirmi. Andiamo avanti passo dopo passo".