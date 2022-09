MotoGP | Quartararo aggressivo: "Se serve, arriverò al contatto"

Carica lettore audio

Il pilota della Yamaha aveva già chiaro nella sua testa che quella di Aragon sarebbe stata una delle gare più difficili dell'anno per lui, avendo sempre faticato anche in passato sul tracciato spagnolo.

Nonostante abbia mostrato un buonissimo passo gara nella FP4, che lo ha convinto di poter essere abbastanza forte da lottare per la vittoria, in qualifica non è andato oltre il sesto posto, staccato di sette decimi dal poleman, che è il rivale nella corsa al titolo Pecco Bagnaia.

Viste le difficoltà a sorpassare della Yamaha, che saranno amplificate dal lunghissimo rettilineo opposto di Aragon, Fabio Quartararo ha ammesso che dovrà guidare in modo aggressivo per recuperare terreno.

"Purtroppo no", ha detto Quartararo quando gli è stato chiesto se pensava che ci fosse un punto della pista in cui ritiene di poter fare dei sorpassi in sicurezza. "Ma dovrò fare dei sorpassi aggressivi. E se ci sarà bisogno di un contatto, lo faremo. Ma questa è l'unica soluzione per me in questa gara".

Quando poi gli è stato chiesto se la sua capacità di tirare fuori il massimo dalla Yamaha in ogni singola sessione sia un orgoglio, "El Diablo" ha aggiunto: "Quando lo fai la prima volta è bello. Ma poi arriva un momento in cui arrivi all'ultimo settore con un 'casco rosso' e tagli il traguardo sesto a quattro decimi dalla prima fila".

"Alla fine si può essere orgogliosi, ma nella mia testa bruciano molte brutte parole. Però sto iniziando ad abituarmi e, se vogliamo contestualizzare il problema, sappiamo dove perdiamo quei quattro decimi".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo ha commesso un errore nel suo penultimo giro lanciato, perdendo l'anteriore alla curva 2 ed evitando miracolosamente la caduta. Tuttavia, non crede che avrebbe fatto di più del sesto posto anche se avesse portato a termine quel giro.

"Ho dato il massimo", ha detto. "L'unico errore è stato quando ho perso l'anteriore alla curva 2, ma credo che forse avrei migliorato il mio tempo sul giro, ma non la posizione".

"Poi ho fatto il mio tempo nel secondo giro lanciato. Ma non sarebbe cambiato molto, perché non avrei guadagnato mezzo secondo. E' un peccato perché mi sento molto bene, credo che abbiamo il passo per lottare per la vittoria, ma è così dall'inizio dell'anno".

"Posso avere tre decimi di margine sugli altri, ma in gara sarò indietro. Le qualifiche sono importantissime, ma il sesto posto era il massimo. Però penso che domani possiamo ancora fare qualcosa di grande".

Uno dei maggiori problemi della Yamaha quando si ritrova in mezzo al gruppo è la rapidità con cui sale la pressione degli pneumatici. Quartararo quindi ha dichiarato che partità con una pressione più bassa per la gara di domani, aggiungendo che la gestione sarà un aspetto fondamentale.

"Visto che non partiamo dalla pole position, il piano credo che sia di partire con una pressione più bassa, perché saremo dietro a molte moto", ha spiegato. "La pressione salirà e questo è un problema, perché dovrò spingere molto in frenata. Gestire la presione della gomma anteriore sarà la cosa più importante per me domani".