MotoGP | Quartararo: “Aggressivo per scuotere Yamaha, ora cambio approccio”

Fabio Quartararo sta attraversando il periodo più difficile della sua carriera in MotoGP, e si sono rincorse spesso le voci che lo davano partente da Yamaha. Nonostante le difficoltà, il francese non ha mai pensato di lasciare la squadra, anzi. In un’intervista rilasciata a Motorsport.com (che potete leggere qui) ha usato parole molto dure, ma che nel giovedì del Gran Premio d’Austria motiva come una spinta per migliorare tutti insieme.

Un vero e proprio lavoro di squadra, dunque, quello di Quartararo e di Yamaha, che devono risalire la china ma lo fanno con una mentalità diversa in questa seconda parte di stagione: “Probabilmente sono stato un po' aggressivo con le parole, forse un po' troppo”, spiega El Diablo ai microfoni della stampa in riferimento alle parole usate nell’intervista: “Sono tre anni che la Yamaha mi promette cose in un documento 'pdf' di dieci pagine, e poi nove pagine e mezzo non vengono soddisfatte”, aveva dichiarato nell’intervista rilasciata a Silverstone.

Al Red Bull Ring raddrizza il tiro: “Voglio affrontare questa seconda parte della stagione come se fosse il mio primo anno in MotoGP. Voglio dare il mio 100% e voglio che la squadra faccia lo stesso. È stato difficile accettare di essere passato dalla lotta per il titolo a quella per la top 10, fa molto male. Durante le prime dieci gare dell'anno ero furioso perché sono consapevole del mio potenziale, so cosa posso fare”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Attualmente infatti, Quartararo è solo 11° nella classifica generale con 65 punti e un distacco enorme da Pecco Bagnaia, campione in carica e leader del campionato. Dall’Austria in poi però, l’approccio alle gare per il nizzardo sarà differente, come spiega lui stesso: “Per me sarà importante affrontare queste dieci gare che restano in modo diverso. Le prime sono state molto frustranti in termini di risultati e nelle prossime dieci credo che sarà importante farle dando il massimo, dando il 100%, qualunque sia il risultato, e cercare di ritrovare un po' di gioia e positività nella squadra”.

“Non voglio nemmeno più guardare le posizioni, basta dare il 100%, lasciare che la squadra dia il 100% e non importa quale sia il risultato: fare esperienza e cercare di fare esperienza anche per il prossimo anno”, prosegue il campione del mondo 2021, che avrà come speranza i test di Misano del prossimo mese, pur consapevole del fatto che saranno proiettati al prossimo anno: “A metà stagione è difficile. Non si può fare nulla di diverso. Per me l'obiettivo numero 1 è il motore, non si può toccare. Useremo la nuova aerodinamica, credo che possa essere molto efficace su questo circuito. Ma non si possono fare un milione di cose”.

Nonostante i test di Misano siano proiettati al prossimo anno, El Diablo è ancora concentrato sulla stagione in corso e sostiene di non pensare al 2024: “Sinceramente no. Diamo solo il massimo e cerchiamo di divertirci. Se daremo il 100% e arriveremo noni, dovremo essere contenti di questo risultato. Credo che la prima parte della stagione sia stata frustrante perché il mio obiettivo era sempre quello di stare davanti, ma non avevamo la moto o il potenziale per stare davanti. Ora cercheremo di farlo in modo diverso e di divertirci”.

“Il Red Bull Ring è un circuito che mi piace molto. Poi è tanto complicato. Non è mai stato un circuito per la Yamaha, ma personalmente, come ho detto, non ho aspettative per questo Gran Premio. Voglio solo dare il massimo, indipendentemente dalla posizione in cui mi trovo. Credo che sarà importante mantenere la calma e riavere il sorriso in moto”, prosegue parlando del weekend, per cui non ha grandi ambizioni. “Una top 10? Non lo so, non ho aspettative, ma sarà importante dare il massimo. Non so quale sarà la posizione su un circuito come questo o Barcellona o Misano. Non importa quale sarà il risultato. Se darò il 100% e saprò che è stato il risultato giusto in relazione al mio ritmo, saremo soddisfatti".