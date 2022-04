MotoGP | Quartararo: "Ad Austin molta meno tensione rispetto allo scorso anno"

Carica lettore audio

La difesa al titolo di Fabio Quartararo non è iniziata nel migliore dei modi e il campione del mondo in carica si è trovato costretto a inseguire nelle prime tre gare dell’anno. Questo fine settimana la MotoGP si trova ad Austin per il Gran Premio delle Americhe, quarta prova del campionato e ultima oltreoceano prima che inizi la stagione europea. Sul tracciato del COTA, il pilota Yamaha arriva con la determinazione di dare una svolta al suo 2022, ma nello stesso tempo con una tranquillità diversa rispetto allo scorso anno.

“Questo inizio di stagione non è stato facile, in Argentina il ritmo non era male, ma non sono riuscito a ottenere quello che volevo. Nei primi giri ero abbastanza indietro ed è difficile partire così indietro in griglia”, ha affermato Quartararo mettendo definitivamente in archivio il weekend di Termas, che aveva classificato come il più difficile della stagione.

Nonostante la voglia di recuperare terreno sia tanta, Quartararo arriva in Texas con una tranquillità diversa rispetto allo scorso anno. Nel 2021 infatti la MotoGP è approdata ad Austin nell’ultima fase di stagione, El Diablo doveva controllare il vantaggio e non è stato semplice. Ora è collocata ad inizio anno e il tempo per riagganciare la testa di una classifica cortissima c’è e gioca a suo favore, secondo le previsioni.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Qui abbiamo bisogno di migliorare e dobbiamo concentrarci su quest’aspetto”, afferma il pilota Yamaha. “Prima del weekend mi concentro sempre su fare il meglio possibile. Per questo è importante prepararsi bene con il team e gestire le aspettative. Quando il risultato non è buono, cerco di trovare la soluzione per migliorare nella gara successiva. Però penso che qui possiamo ottenere un buon risultato, sarò più rilassato, anche se spero che ci sia più grip perché è importante. Può essere un bel fine settimana”.

Quartararo dunque si presenta al weekend di Austin con un certo ottimismo, anche se spesso i risultati non hanno soddisfatto le aspettative: “Ogni volta che inizio un weekend la mentalità è sempre la stessa, voglio ottenere il miglior risultato possibile la domenica. Però la cosa più importante è credere in se stessi e provare a conquistare il meglio. Il titolo? Non ci penso, vedremo in futuro come andranno le cose e che decisioni si prenderanno. La cosa importante è concentrarsi sugli aspetti positivi anche quando i risultati non sono quelli sperati. Si impara sempre in vista del futuro”.