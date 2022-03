MotoGP | Quartararo: “Abbiamo potenziale, ma aspetto prima di parlare”

Carica lettore audio

Dopo le prestazioni deludenti di Yamaha nel Gran Premio del Qatar, appuntamento inaugurale della stagione 2022, Fabio Quartararo è riuscito a capovolgere la situazione all’avvio del GP dell’Indonesia, diventando il più veloce al termine della prima giornata di prove libere, davanti al suo compagno di squadra Franco Morbidelli.

Il campione del mondo in carica, che a Lusail ha chiuso in nona posizione dopo essere passato per il Q1 nella qualifica, attualmente sarebbe invece qualificato direttamente al Q2 e questo gli faciliterebbe il lavoro in vista del resto del weekend. “Non abbiamo avuto tempo di provare la moto con la messa a punto dei test e siamo usciti con una nuova. Questo ci ha fatto avere un problema tecnico”, ha spiegato Quartararo quest’oggi in riferimento al fatto che la sua moto si fosse fermata nelle prime fasi della FP2.

Nonostante questo problema, il francese ha concluso la giornata con il miglior crono: “Nei test abbiamo girato sei decimi più veloce rispetto a ora. Mi aspettavo di finire tra i primi cinque, ma ovviamente fare il primo tempo è ancora meglio”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il circuito di Mandalika è stato riasfaltato dopo i test di febbraio con l’obiettivo di migliorare il grip della pista, una cosa che al momento non si è tradotta nei tempi: “Ho avuto le stesse sensazioni dei test. Il terzo giorno la pista era piena di gomma. Devo fare un passo in avanti nel primo settore con il mio stile di guida”.

Anche se le prestazioni di Yamaha in Qatar non sono state eccellenti e Quartararo si è spesso lamentato del rendimento della moto, i risultati mostrano un passo in avanti. Tuttavia, il campione in carica preferisce aspettare un po’ prima di cantare vittoria: “Al momento penso che la base sia buona e siamo consistenti. Penso che abbiamo il potenziale, ma preferisco aspettare domani per parlare”.