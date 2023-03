MotoGP | Quartararo: “Abbiamo capito il problema, grande passo avanti”

Carica lettore audio

Fabio Quartararo aveva lanciato l’allarme dopo la prima giornata di test a Portimao, ritenendo che il team Yamaha non fosse pronto alla prima gara della stagione, in programma in Algarve il 26 marzo. Tuttavia, il francese è apparso molto più contento alla fine del programma di lavoro della domenica, giornata conclusiva di test, in cui Yamaha ha lavorato con le idee del setup del 2022 per farlo sentire più forte sulla moto.

In particolare, Quartararo sente di aver avuto una moto migliore nella simulazione di qualifica, e questo si è tradotto nell’1’38”302 che gli ha consentito di essere terzo (unica non-Ducati in top 10!), dopo che nella giornata di sabato era stato più lento del leader di 1.3 secondi. “Abbiamo fatto un enorme passo in avanti oggi”, ha affermato El Diablo alla fine dei test. “Essenzialmente abbiamo lavorato un po’ con il pacchetto aerodinamico dell’anno scorso, alcuni setup vecchi e la moto ha funzionato”.

“Abbiamo capito dove fosse il problema, mi sono sentito bene con la moto. Mi manca ancora qualcosa sul feeling, ma su questa pista non avevo mai fatto 1’38, quindi è andata molto bene. Siamo in una posizione migliore, penso che sia bello vedere che abbiamo fatto un miglioramento, anche se non siamo dove vogliamo, ma penso che questo sia già un grande passo. Inoltre, il grip nei test è diverso rispetto alle gare, quindi spero che questo ci aiuti”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo sta utilizzando un setup e un pacchetto aerodinamico del 2022 (con Yamaha che ha trascorso l’intera pre-stagione a lottare per omologare l’ultima versione) ma con il motore del 2023. “Non si tratta di cose nuove, di base sono cose vecchie, ma abbiamo lavorato sul setup ed è andata bene, perché ieri sul time attack avevo fatto 1’39”6 su un giro. Invece oggi sul passo ho fatto tra 1’39” basso e 1’38” alto. Quindi è vicino al secondo più veloce in termini di ritmo. Bisogna far lavorare meglio le gomme. Ma anche fisicamente, la moto era difficile da guidare, non girava. Avevo tutte le cose peggiori che si possono avere, ma oggi siamo tornati ad avere cose buone”.

Molte figure di Yamaha, compresi il collaudatore Cal Crutchlow e il Direttore sportivo Massimo Megeralli, hanno dichiarato negli ultimi mesi che non hanno mai visto lavorare il marchio giapponese così tanto come fatto con la moto del 2023. Quartararo è contento dei miglioramenti visibili che Yamaha ha compiuto con il pacchetto, però pensa che i cambiamenti fatti per il 2023 fossero eccessivi, data la pochissima evoluzione della M1 negli ultimi anni.

“Per quattro anni abbiamo avuto praticamente la stessa moto”, ha affermato il francese. “Ma quest’anno abbiamo cambiato abbastanza, solo che penso che fosse troppo perché gli altri sono andati passo dopo passo. Per anni la nostra moto non è cambiata, poi è diventata completamente diversa e per me ci siamo persi. Siamo tornati indietro a quello che avevamo in passato ma con piccole modifiche. L’inizio della stagione sarà difficile, ma se Yamaha continua a lavorare e a portare cose, penso che possiamo stare lì nella seconda parte di stagione”.