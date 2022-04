MotoGP | Quartararo: “A Jerez abbiamo il potenziale per vincere”

Carica lettore audio

Il Gran Premio di Spagna arriva a una settimana di distanza dal primo appuntamento della stagione europea, dominato da Fabio Quartararo. Dopo il trionfo di Portimao, il campione del mondo in carica arriva a Jerez da leader del campionato ed è determinato a confermarsi su una pista che si adatta alle caratteristiche della sua M1.

Consolidare il primato sarà uno degli obiettivi del pilota Yamaha in questo fine settimana andaluso. Inoltre El Diablo cercherà il riscatto dopo la gara dello scorso anno, in cui era lanciato verso la vittoria ma si è dovuto arrendere all’arm pump che lo ha poi costretto a operarsi. Nel 2022 però, dopo un avvio di stagione particolarmente difficile e ricco di attriti con Yamaha, Quartararo ha ritrovato il suo stato di forma a Portimao.

“È stato un momento importante, per noi è stato grandioso perché non c’era tanta pista asciutta e sappiamo che la nostra base è molto simile rispetto all’anno scorso. Nonostante ciò sono riuscito ad andare veloce, specialmente in gara. Al terzo giro fare 39”4 è stato importante, ma soprattutto tornare a vincere dopo un difficile inizio di stagione è sempre grandioso. È molto bello avere un’altra gara consecutiva su una delle mie piste preferite”.

“Quello dell’anno scorso è stato un mio problema, non della moto”, prosegue. “Quest’anno però le mie condizioni sono perfette e sono sicuro potremo andare molto veloce. Però dovremo lavorare con un weekend normale. Penso che avremo il potenziale per lottare per la vittoria, ma dobbiamo procedere passo dopo passo, dal venerdì e vedremo poi che velocità avremo”.

Ma Quartararo dovrà confrontarsi con molti rivali. Lo scorso anno i distacchi sono stati molto ravvicinati e anche l’inizio del 2022 ha mostrato un grande equilibrio in termini di prestazioni. I team arrivano a Jerez con molti dati raccolti nei primi test di questa stagione, ma secondo il campione del mondo in carica il weekend di gara sarà una storia diversa: “Onestamente penso che nei test sia sempre diverso rispetto al weekend, perché non sai mai chi gira con gomme nuove, chi prova il passo gara. Nel corso del weekend la cosa più importante sarà fare una grande qualifica perché l’anno scorso qui eravamo 15 piloti racchiusi in cinque decimi. Poi bisogna lavorare molto sul passo e queste due cose faranno la differenza”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Uno dei rivali da cui El Diablo dovrà guardarsi le spalle è Alex Rins, autore di una straordinaria rimonta domenica scorsa a Portimao e secondo nella classifica generale, ma a pari punti. Il recupero in gara del pilota Suzuki ha smentito di fatto l’opinione comune che oggi fare sorpassi in MotoGP è difficile. Tuttavia il francese continua a essere di questo avviso: “Per me è difficile fare sorpassi, ma credo che Alex Rins abbia fatto una delle migliori partenza che abbia mai visto in MotoGP, nelle prime quattro o cinque curve era totalmente al limite, ma è riuscito a fare le scelte migliore. Ma se paragoniamo le partenze gli ultimi tre anni, ricordo che in partenza premevi il launch control e andavi. Ora invece devi pensare a tante cose. Chiaramente guadagni un po’ di tempo, però è anche vero che è tutto più complicato, ma alla fine è lo stesso per tutti”.

Jerez sarà teatro dei primi test di questa stagione e i piloti scenderanno in pista lunedì. In casa Yamaha le novità non sembrano essere molte, anche se Quartararo afferma di non esserne al corrente: “Spero che Yamaha porti un po’ di cavalli! Mi sento alla grande in moto, si può trovare sempre qualcosa di più, ma la cosa maggiore è che dobbiamo trovare più potenza. Non ho ancora parlato con il team per il test, ma penso che ci siano un forcellone e degli elementi di elettronica da provare, ma non ho grandi informazioni a riguardo”.

Proprio i test tengono banco in questa vigilia di Gran Premio, con la decisione della Grand Prix Commission di ridurre le giornate di prove dal 2023 a causa delle tante gare in calendario. Quartararo però non sembra scomporsi: “Penso che questa sia la prima volta che avremo due giorni in Malesia e penso che fossero sufficienti. Ma togliere una giornata a fine stagione è una cosa con cui non concordo. Ma alla fine sarà la stessa cosa per tutti, perciò sarà uguale”.

Il 2023 con quali colori vedrà Fabio Quartararo? Le voci che si rincorrono sul suo futuro sono molte ed è proprio notizia di queste ultime ore che Yamaha nutra un certo interesse per Miguel Oliveira. Tuttavia, sia la squadra sia i piloti mantengono il riserbo sul futuro, in particolare il campione del mondo in carica: “Onestamente non voglio parlare del mio futuro. Ho un obiettivo chiaro per quest’anno, vincere o almeno lottare per il campionato. Non ho nulla da dire riguardo al mio futuro. Ho le persone che mi stanno accanto che si stanno occupando di questa cosa”.