MotoGP | Quartararo: “La gomma anteriore era un chewing gum!”

Arriva a Jerez da grande favorito, eppure Fabio Quartararo si è dovuto piegare allo strapotere di Pecco Bagnaia, che trova la sua prima vittoria in questa stagione con una prestazione magistrale. Il campione del mondo in carica, scattato dalla seconda posizione in griglia, mantiene il secondo posto, ma consolida il primato nella classifica generale, che lo vede in testa con 7 punti di vantaggio su Aleix Espargaro, ottimo terzo.

A Jerez il pilota Yamaha conquista il podio numero 23 in MotoGP e, nonostante la mancata vittoria, si ritiene soddisfatto del risultato ottenuto. Un imprendibile Pecco lo ha privato del secondo successo di fila, ma le temperature molto elevate e una gomma anteriore decisamente rovente non gli hanno consentito di spingersi oltre per poter sferrare un attacco che non è mai avvenuto.

Ma il binomio Bagnaia-Ducati è stato davvero imbattibile oggi e Quartararo non ha potuto mettere in atto la sua strategia: “Per me basicamente l’obiettivo era passare Pecco nei primi tre giri, ma era impossibile. Ci ho provato, ma con la pressione e il caldo la gomma anteriore era un chewing gum! Mi sono allontanato da lui, non troppo, mezzo secondo, perché quando ero troppo vicino era impossibile da guidare. Ho dato tutto, ma Pecco ha fatto una grande gara, ed entrambi abbiamo tenuto un passo veramente forte. Abbiamo dato dieci secondi al terzo, quindi significa che abbiamo importo un grandissimo ritmo”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Dorna

Il duello tra Bagnaia e Quartararo si è consumato sul filo dei decimi, senza duelli né sorpassi. Tuttavia, “El Diablo” ritiene questa battaglia molto intensa e spera di replicarle durante la stagione, magari a parti invertite: “Speriamo di tornare e vedere duelli con Pecco. Anche se oggi non abbiamo fatto sorpassi, è stata una gara molto intensa. È bello vedere che Pecco e io abbiamo fatto uno step, speriamo di fare più battaglie così, ma che la prossima volta vinca io! A Le Mans dovremo andare cauti a lavorare nello stesso modo che abbiamo avuto a Jerez”.

Nonostante le difficoltà di inizio stagione con una Yamaha non all’altezza della concorrenza nelle prime quattro piste, Quartararo si sente più forte dello scorso anno, con una maturità diversa e la consapevolezza di sapersi “accontentare” quando necessario: “Penso di essere più forte rispetto all’anno scorso, perché in gare difficili in cui facevo tanta fatica spingevo allo stesso modo che faccio nelle gare in cui lotto per vincere, o ancora di più. Credo che questo mi renda ancora più forte e mi fa sentire che sono pronto. Che io sia primo, quinto o decimo, guido nella stessa maniera”.