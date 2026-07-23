MotoGP | Quanto costano gli pneumatici e chi li paga?

In uno sport in cui c'è ancora un forte riserbo su quanto guadagnino i piloti, quanto paghino i costruttori o quanto distribuisca il campionato stesso, l'arrivo della nuova proprietà americana, figlia di una cultura in cui parlare di soldi non è un tabù, finirà per portare maggiore trasparenza su cosa, come e chi paga.

Uno dei costi più rilevanti in qualsiasi campionato motoristico è quello legato agli pneumatici. In passato la concorrenza tra i costruttori faceva lievitare investimenti e spese, ma da diversi anni la figura del fornitore unico si è ormai affermata in competizioni come F1, NASCAR, IndyCar, WRC, WorldSBK e, dal 2009, anche in MotoGP.

Il primo costruttore a diventare fornitore esclusivo del campionato del mondo di motociclismo è stato il marchio giapponese Bridgestone, che si è assunto la sfida tra il 2009 e il 2015; è seguita la francese Michelin, entrata nel 2016 e che completerà, quest'anno, la sua undicesima e ultima stagione; nel 2027, con l'arrivo del nuovo regolamento tecnico e delle moto da 850cc, l'italiana Pirelli raccoglierà il testimone, diventando non solo fornitore unico della classe regina, ma anche di Moto2 e Moto3, completando così l'intero spettro del Mondiale.

A questo punto, è un buon momento per svelare alcune domande che i tifosi si sono sempre posti: Pirelli paga la MotoGP per essere fornitore, o è il contrario? Chi paga gli pneumatici? E quanto costa uno pneumatico della classe regina?

I team pagano per gli pneumatici?

Motorsport.com ha parlato con Giorgio Barbier, Direttore Competizione Moto di Pirelli, per cercare di ottenere risposte affidabili a tutte queste domande.

"Sempre. In tutte le competizioni motociclistiche o di Formula 1, in ognuna di esse, il produttore di pneumatici paga il promoter", spiega il manager italiano confermando l'esistenza di un canone, seppur con delle sfumature. "Capisco che il produttore dica: sono il fornitore unico della MotoGP e pago una quota. Sei milioni, per esempio. Ma poi aggiungo: tutti gli pneumatici mi costano 36 milioni. E quei 36 milioni li pagate voi", spiega parlando per ipotesi.

Los equipos de MotoGP no pagan los neumáticos Foto de: Pirelli

La domanda è: come? Attraverso i team, attraverso il promoter... "sono negoziazioni", avverte Barbier, anticipando che non ci sarà una risposta univoca. "Fa parte degli accordi con il promoter. Perché una cosa è il costo degli pneumatici, ma ci sono anche il servizio, il personale, l'intera organizzazione. Sono costi importanti. Il canone è una cosa, ma poi ci sono tutti i costi accessori, anch'essi rilevanti: come devi organizzarti in fabbrica, i processi e così via. A quel punto puoi dire al promoter: 'Mi aiuti a coprire parte di questi costi?' oppure 'Questo è l'ammontare dei costi e questa è la quota'. Sono trattative".

E poi ci sono i team: pagano gli pneumatici? "In Superbike sì", spiega il manager, al quale abbiamo chiesto se anche le squadre della MotoGP paghino le gomme. "In MotoGP, al momento, non è previsto. Succede in Moto3 e Moto2, ma in MotoGP non è previsto", rivelando che nelle classi minori anche i team pagano gli pneumatici, proprio come in SBK.

Si può dare un prezzo a uno pneumatico da MotoGP?

Il costruttore italiano produce e vende ai propri clienti pneumatici da gara identici a quelli utilizzati in Superbike. Al contrario, il contratto di MotoGP vieta tassativamente la commercializzazione delle sue coperture.

La ragione è semplice: il campionato esige uno pneumatico esclusivo e non acquistabile sul mercato, evitando così che le squadre possano procurarselo autonomamente per svolgere test privati. In questo senso il controllo è rigidissimo; motivo per cui i costruttori dispongono di un numero limitato di pneumatici per i test stagionali, variabile da 170 a 260 unità a seconda del livello di concessioni.

Giorgio Barbier, director de Pirelli en MotoGP, habla con Marco Bezzecchi en un test reciente de neumáticos Foto de: Pirelli

"Non possiamo vendere gli pneumatici della MotoGP, ma possiamo garantire ai nostri clienti che le Pirelli sportive sono prodotte dagli stessi ingegneri e tecnici, nello stesso stabilimento di Breuberg (Germania) in cui realizziamo le mescole da gara, e con lo stesso spirito sportivo che caratterizza il nostro marchio", spiega Barbier, che tuttavia non può fornirci il prezzo di una singola unità.

"È chiaro che non posso dirti il prezzo esatto, ma ti do un indizio: quanto costa lo pneumatico della tua moto?", chiede il manager.

Uno pneumatico posteriore modello Diablo Superbike costa intorno ai 300 euro. "I prototipi per la MotoGP li facciamo con i medesimi macchinari e nella stessa fabbrica in cui produciamo quello pneumatico (da 300 euro). Cambio solo i materiali. Posso cambiare qualcosa nel processo. Ma il mio costo non sarà mai enormemente diverso", conclude fornendo l'indizio finale.