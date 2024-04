MotoGP | Quali piloti hanno già un contratto per il 2025?

In questa stagione 2024, solo tre piloti hanno un contratto in tasca che garantisce loro un posto sulla griglia di partenza del 2025. Quel numero è salito a quattro con l’ultimo annuncio ufficializzato ieri: Fabio Quartararo ha rinnovato con Yamaha per altri due anni.

Ecco come si sviluppa la griglia per la stagione 2025.

Ducati Corse

Pilota 1: #1 Francesco Bagnaia – Il due volte campione del mondo in carica ha firmato un biennale con Ducati prima dell’inizio della stagione 2024 che scadrà alla fine del 2026.

Pilota 2: da confermare

Ducati ha un numero di opzioni disponibili per il suo secondo pilota ufficiale: i candidati principali sono Jorge Martin (Pramac), Marc Marquez (Gresini) ed Enea Bastianini (che rinnoverebbe il rinnovo factory).

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM

Pilota 1: #33 Brad Binder – Il sudafricano aveva già un accordo in essere fino al 2025, ma un nuovo contratto firmato lo scorso anno lo ha esteso fino alla fine del 2026.

Pilota 2: da confermare

L’attuale compagno di squadra di Brad Binder, Jack Miller, va in scadenza alla fine del 2024 e il suo posto in KTM sembra vacillare, a favore di Pedro Acosta, che in Tech3 si è mostrato competitivo sin dall’inizio della stagione. Autosport/Motorsport.com apprende che una clausola nel contratto di Acosta lo svincola se KTM non lo promuove al team ufficiale nel 2025.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia

Pilota 1: da confermare

Pilota 2: da confermare

Sia Maverick Vinales che Aleix Espargaro sono in scadenza di contratto alla fine di quest’anno, ma entrambi sembrano i principali candidati al rinnovo, visto che Fabio Quartararo ha rinnovato con Yamaha.

Nel 2023 Espargaro pensava che questo fosse il suo ultimo contratto, tuttavia alla fine dello scorso anno si è sentito ancora competitivo e sembra intenzionato a continuare e non ritirarsi.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha

Pilota 1: #20 Fabio Quartararo – Il campione del mondo 2021 è stata una figura chiave nel mercato piloti 2025 e ha avuto contatti con diversi team, dato che la mancanza di competitività della Yamaha lo ha costretto a pensare a diverse alternative per il futuro.

Ma un ingaggio di 12 milioni di euro l’anno da Yamaha e la fiducia nella direzione presa nello sviluppo hanno convinto Quartararo a firmare il rinnovo biennale con il marchio giapponese.

Pilota 2: da confermare

L’attuale pilota Yamaha Alex Rins ha un contratto di un anno che scade alla fine del 2024, dopo aver rotto il suo vincolo di due anni con Honda alla fine del 2023. Lo spagnolo ha buone opportunità di continuare con Yamaha nel 2025, ma c’è un potenziale parterre di squadre che possono offrirgli una sella.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda

Pilota 1: #10 Luca Marini – Il pesarese ha faticato per trovare grip con una Honda in difficoltà in questo avvio di stagione. Tuttavia, Marini ragiona sul lungo termine dopo aver firmato un biennale con HRC lasciando il team Ducati VR46.

Pilota 2: da confermare

L’attuale contratto di Joan Mir con Honda scade alla fine del 2024 e il suo periodo con il marchio giapponese non è stato fruttifero. Ma la mancanza di alternative valide per HRC mettono il campione del mondo 2020 in una posizione di vantaggio, partendo dal presupposto che non voglia andare altrove.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pramac Ducati

Pilota 1: da confermare

Pilota 2: da confermare

L’attuale line-up formata da Jorge Martin e Franco Morbidelli ha un contratto che scade alle fine di quest’anno. Gino Borsoi, team principal Pramac, ha già dichiarato ad Autosport che ritiene che Martin stia disputando la sua ultima stagione con la squadra satellite Ducati, in attesa di passare a una squadra ufficiale. Si pensa che la star della Moto2 Fermin Aldeguer riceverà una delle Ducati Pramac il prossimo anno, dopo aver firmato un accordo biennale con la casa italiana. Ma Pramac potrebbe collaborare con un altro costruttore, per cui la collocazione di Aldeguer non è una garanzia.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

LCR Honda

Pilota 1: #5 Johann Zarco - Il francese ha rinunciato alla migliore moto della griglia di partenza della Pramac Ducati per passare alla LCR Honda, ma la sicurezza del posto di lavoro offerta dal contratto biennale si è rivelata troppo allettante per rinunciarvi.

Pilota 2: da confermare

Da quando Takaaki Nakagami ha debuttato nel 2018, la seconda sella di LCR è stata allestita appositamente per un pilota asiatico. Se questo dovesse continuare anche l'anno prossimo, il pilota giapponese rimarrà probabilmente fermo, a patto che Honda non abbia un'opzione alternativa.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Gresini Ducati

Pilota 1: da confermare

Pilota 2: da confermare

Nessuno dei due fratelli Marquez ha un contratto con il team Gresini Racing che vada oltre l'anno in corso. Tuttavia, Gresini ha ancora un anno di contratto con la Ducati.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

VR46 Ducati

Pilota 1: da confermare

Pilota 2: da confermare

Come il team Gresini, nessuno dei due piloti VR46 ha un contratto oltre la fine del 2024. Marco Bezzecchi ha scelto di rimanere con VR46 invece di passare al team Pramac, supportato dalla fabbrica, per il 2024 - una mossa che finora gli si è ritorta contro, visto che fatica ad adattarsi alla Ducati con specifiche 2023. In quanto pilota della VR46 Academy, nel caso in cui non si presentasse alcuna alternativa per Bezzecchi, è improbabile che la VR46 si separi da lui.

A Fabio Di Giannantonio la VR46 ha offerto un'ancora di salvezza per la sua carriera alla fine dello scorso anno, dopo aver perso la sua moto Gresini a favore di Marc Marquez, prima di vincere il suo primo Gran Premio in Qatar. Non essendoci candidati forti alla VR46 Academy, le buone prestazioni di Di Giannantonio saranno molto utili per assicurarsi un posto per il 2025. La VR46 è anche in procinto di decidere se continuare con la Ducati o se collaborare con la Yamaha per il 2025. Quest'ultima eventualità avrebbe probabilmente grandi ripercussioni sulla scelta dei piloti da schierare.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Trackhouse Racing

Pilota 1: da confermare

Pilota 2: da confermare

Sia Miguel Oliveira che Raul Fernandez hanno firmato contratti biennali con Aprilia nel 2023 per correre con la squadra RNF, che è stata rilevata da Trackhouse Racing per il 2024 dopo il fallimento della prima a causa di problemi irreparabili con il proprietario di maggioranza CryptoDATA. I contratti sono stati onorati da Trackhouse, che però terrà d'occhio il mercato dei piloti.

Un'ottima prestazione del pilota statunitense Joe Roberts in Moto2 quest'anno potrebbe fargli guadagnare un passaggio in MotoGP con Trackhouse l'anno prossimo, cosa che probabilmente piacerebbe al nuovo proprietario della serie Liberty Media, che vuole incrementare la presenza della MotoGP in America.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Tech 3 GasGas

Pilota 1: da confermare

Pilota 2: da confermare

La formazione del team satellite KTM per il 2025 non è ancora chiara. Augusto Fernandez è stato scelto al posto di Pol Espargaro per continuare con Tech3 nel 2024, ma finora ha faticato. Il compagno di squadra Acosta ha brillato, con il 19enne che ha ottenuto il primo podio al GP del Portogallo. Come già detto, Acosta sembra destinato a entrare nel team KTM per il 2025.