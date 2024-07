MotoGP | Pupulin con Marini alla Honda apre il mercato dei tecnici

Se il mercato piloti della MotoGP ha già messo quasi tutte le caselle al loro posto, ora ad agitarsi è quello dei tecnici. Salvo casi specifici come quello di Fabiano Sterlacchini, che non ha rinnovato il contratto con KTM per motivi familiari, la cosa più comune è che ci siano ingegneri e tecnici si muovono da un box all'altro.

Christian Pupulin, che era entrato un anno e mezzo fa nel team di Mattighofen con Miller e, dopo aver trascorso praticamente tutta la vita in Ducati (ha lavorato tra gli altri con Nicky Hayden e Andrea), ha deciso di cambiare aria e andrà a rinforzare i ranghi della Honda nel 2025 per iniziare una nuova fase come ingegnere responsabile della moto di Luca Marini.

Luca Marini, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il fratello di Valentino Rossi, che ha un contratto biennale con il team ufficiale HRC, finora ha lavorato con Giacomo Guidotti che è legato al marchio dell'ala d'oro dal 2017, e che da allora ha accompagnato Dani Pedrosa, Joan Mir e Takaaki Nakagami, nel suo caso nella formazione LCR.

Marini, nella trattativa con Honda aveva chiesto di avere Santi Hernández, il tecnico che fino a quel momento era stato l'ombra di Marc Márquez (tanto che cercò di portarselo da Gresini senza riuscirci. A quel punto Mir aveva chiesto alla Honda di affidargli Hernández, richiesta che il Costruttore giapponese aveva accettato.

Il cambio di colori del "Pipi", come è popolarmente noto questo ingegnere aeronautico, non sarà l'unico che si concretizzerà nel 2025, scatenando molto trambusto nelle officine.

Marco Rigamonti, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Márquez in Ducati erediterà Marco Rigamonti come ingegnere di pista, vale a dire l'italiano che attualmente segue Enea Bastianini. Sulla strada della KTM, invece, la “Bestia” incontrerà nuovamente Alberto Giribuola, già alla guida della sua Ducati in Gresini, prima di arrivare in KTM come coordinatore tecnico.

Motorsport.com ha saputo che dall'altra parte del box Tech3, quello che occuperà Maverick Viñales, ci dovrebbe essere José Manuel Cazeaux, che Viñales aveva portato in Aprilia, dopo aver debuttato con lui in MotoGP (2015), con la Suzuki.

In Aprilia resta da vedere chi seguirà Jorge Martín. Uno dei principali candidati è Daniele Romagnoli, che attualmente affianca lo spagnolo in Pramac. Un altro di quelli che molto probabilmente cambierà colori è Antonio Giménez, che è in trattative con la Honda per seguire Aleix Espargaró, con lo spagnolo che ricoprirà il ruolo di tester.

Antonio Jimenez, tecnico di Aleix Espargaro, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Non è ancora chiaro chi supporterà Marco Bezzecchi in Aprilia, soprattutto se Cazeaux seguirà Vinales. Uno dei nomi più accreditati è quello di David Muñoz. Lo spagnolo si sta occupando di Fabio Di Giannantonio in VR46, contribuendo all'affermazione del romano, che sta attraversando uno dei suoi momenti migliori e che lo porterà ad avere una Ducati Desmosedici GP25 il prossimo anno. In realtà la destinazione più probabile del tecnico è la Pramac, che dal prossimo anno gareggerà con le moto Yamaha.