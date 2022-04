MotoGP | Puig: "Tutti hanno visto che Marc era il più veloce"

Carica lettore audio

La brutale dimostrazione di guida di Marc Marquez ad Austin, dove dopo aver avuto "problemi meccanici" sulla griglia ha dovuto recuperare sei secondi e tredici posizioni, ha impressionato il team manager della Honda, lo spagnolo Alberto Puig, che nella sua solita sintesi post Gran Premio, ha considerato che il pilota di Cervera è stato, senza discussioni, il pilota più veloce in pista, nonostante abbia finito sesto.

"Marc ha fatto una gara davvero impressionante, onestamente. Ha avuto un problema tecnico all'inizio, ed è stato un peccato. La Honda sta indagando su ciò che è successo, qual è stato il problema e qual è la soluzione", ha spiegato Puig nel suo solito report.

"Anche con quella situazione, Marc è stato in grado di risalire. Dopo la prima curva la sua moto funzionava bene e ha potuto mostrare il suo vero ritmo. Dall'ultimo posto, più di sei secondi indietro, è stato in grado di dimostrare che era il pilota più veloce ad Austin domenica, tutti hanno potuto vederlo vederlo. La sua è stata una performance incredibile", ha sottolineato il dirigente.

Dopo l'incidente nel Warm-Up di Mandalika, Marquez ha saltato due gare ed è rientrato ad Austin con molti dubbi.

"Marc non ha potuto correre in Indonesia e poi non era in Argentina, quindi siamo molto felici che sia stato in grado di correre in Texas dopo il suo incidente durante il Warm-Up a Mandalika. È stato in grado di mostrare il suo livello, che è lo stesso livello che ha di solito. È un pilota che è un passo avanti agli altri", ha detto il capo della HRC.

Per Honda, l'inizio con quattro gare fuori dall'Europa è stato lontano da quello che avevano immaginato, e ora con il ritorno sui circuiti europei la speranza è di normalizzare la situazione.

"Ora siamo diretti in Europa e cominceremo con due circuiti che piacciono a Marc, come Portimao e Jerez. Il campionato è aperto perché Marc è solo 40 punti dietro il leader, nonostante abbia perso due gare, e questa è la stagione più lunga che abbiamo mai avuto. Ci sono più di 300 punti ancora in palio e abbiamo visto che molto può accadere nel 2022".

L'altro lato della medaglia per Honda ad Austin è stato Pol Espargaró, indebolito fisicamente da un'intossicazione alimentare.

"Purtroppo Pol ha avuto problemi da quando è arrivato negli Stati Uniti. Ha avuto un'intossicazione alimentare all'inizio della settimana ed è stato un relitto per tutto il Gran Premio. Quando hai problemi di stomaco perdi tutta la tua forza e in un circuito come il COTA, che è super fisico, è un problema ancora più grande. Era molto difficile per lui avere un fine settimana normale. Ha fatto del suo meglio, ha guadagnato dei punti, che è ciò che apprezziamo molto. Ha sofferto molto ed è stata una brutta esperienza per lui", ha detto.

In sintesi, Puig ha considerato il ritorno di Marquez e le sue prestazioni molto positive, il che lo rende ottimista per il futuro.

"In generale, abbiamo avuto un sacco di problemi all'inizio di questa stagione, ma Pol è 38 punti dietro Enea Bastianini (il leader) e Marc è solo 40 punti dietro".

"Il nostro spirito è quello di provare a vincere e questo è il nostro obiettivo. Ad Austin tutti hanno potuto vedere come ha guidato Marc, ci si può rendere conto del potenziale di un pilota quando è ultimo con un sacco di secondi da recuperare e finisce solo sei secondi dietro il vincitore. A buon intenditore, poche parole", ha concluso il manager spagnolo.

Marc Márquez, Repsol Honda Team 1 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team 2 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 3 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 4 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team 5 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 6 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 7 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 8 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 9 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 10 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 11 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 12 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team 13 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team 14 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team 15 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team 16 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team 17 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 18 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team 19 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 20 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 21 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 22 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 23 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 24 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 25 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 26 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 27 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 28 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 29 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 30 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 31 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 32 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 33 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 34 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 35 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 36 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 37 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 38 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 39 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 40 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 41 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 42 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 43 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 44 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 45 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 46 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 47 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 48 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 49 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 50 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images