MotoGP | Puig su Albesiano: "Importante avere un direttore tecnico in Europa"

La Honda subirà un importante cambiamento nella sua struttura interna nel 2025. Il giovedì del Gran Premio del Giappone, Motorsport.com ha riportato che Ken Kawauchi, direttore tecnico del progetto MotoGP dopo essere stato ingaggiato dalla Suzuki all'inizio del 2023, è stato trasferito al test team. Il nome del suo sostituto è stato annunciato subito, nella giornata di venerdì a Motegi.

La casa dell'ala dorata ha annunciato in un comunicato che Romano Albesiano sarà il nuovo direttore tecnico dall'inizio della prossima stagione. Pochi minuti prima era già stato confermato che l'italiano non avrebbe continuato a ricoprire la stessa posizione in Aprilia, progetto al quale è legato da 11 anni, al di là del suo ventennale rapporto con il Gruppo Piaggio. Fabiano Sterlacchini, che si era dimesso da direttore tecnico della KTM per il 2024, lo sostituirà alla Casa di Noale.

Dopo aver confermato l'arrivo di Albesiano, Alberto Puig, team manager del team Repsol, ha accolto con favore il trasferimento e ne ha spiegato le ragioni, sottolineando le qualità dell'italiano, che potrebbero farlo rientrare nella complessa filosofia della Honda: "È un cambiamento interessante. Vedremo come si comporteranno gli altri costruttori, Romano ha molta esperienza, ha fatto un ottimo lavoro in Aprilia per molti anni e ha un background molto importante in questo mondo. È una persona tranquilla, non è un ragazzino, ha una certa età e può inserirsi nella mentalità giapponese".

Alberto Puig, director del Repsol Honda Team

Per HRC è molto importante lasciare lo sviluppo della RC213V nelle mani di un tecnico europeo. Puig ritiene che questa situazione possa facilitare la situazione, soprattutto dal punto di vista delle relazioni sul circuito: "I tempi cambiano. L'importante è che lui possa collaborare con le persone in Giappone e possa portare tutta la sua esperienza di questi anni. È importante avere un direttore tecnico in Europa per facilitare le cose. I rapporti sul circuito a volte sono più facili per chi è europeo che non per chi non lo è. L'importante è che abbia un grande sistema, che abbia fatto molte cose in questo mondo ed è lì che possiamo fare un passo avanti".

Tuttavia, il catalano non crede del tutto che questo significhi aprirsi a nuovi concetti: "Non sono del tutto d'accordo, non è che Honda debba aprirsi a nuove idee. A volte le persone hanno molte idee, ma devono funzionare. Noi abbiamo fatto molte cose, alcune hanno funzionato e altre no. Credo che l'aiuto di Romano sarà molto importante, getterà molte basi per la squadra. Lavoreremo insieme, siamo felici".

In seguito, all'ex pilota è stato chiesto se ci saranno ulteriori cambiamenti alla Honda: "Per il momento, questo è quello giusto", ha detto. Uno degli argomenti più discussi è se rimarrà al timone del team Repsol, al quale ha risposto: "Sono qui da molto tempo. Mi fanno sempre la stessa domanda, ognuno è libero di pensare quello che vuole", ha concluso.