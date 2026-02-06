MotoGP | Puig non nega l'interesse di Honda per Quartararo: "E' un pilota fantastico"

Il primo appuntamento pubblico ed ufficiale dell'anno ha riunito questa settimana tutti i team della MotoGP a Sepang per tre giorni di test in preparazione del campionato che inizierà alla fine del mese. Un appuntamento che si è tenuto sulla scia delle prime importanti rivelazioni sul fronte del mercato piloti, in un contesto in cui quasi tutta la griglia sta per arrivare alla scadenza del contratto.

Il nome di Fabio Quartararo è tra quelli che hanno fatto più notizia negli ultimi giorni, da quando Motorsport.com ha rivelato l'intenzione del francese di lasciare la Yamaha per la Honda. Il pilota ha dichiarato per il momento di non aver firmato nulla, ma ha ammesso di aver avuto dei contatti con la Casa di Tokyo.

Intervenendo a sua volta giovedì, Alberto Puig, grande capo del team ufficiale HRC, ha adottato una posizione piuttosto consueta nel caso del costruttore giapponese, mostrando rispetto per i piloti attuali. Tuttavia, non ha negato il grande interesse che rappresenta il campione del mondo 2021.

"Per il momento, posso dirvi che tutti parlano con tutti", ha risposto il responsabile spagnolo quando il sito ufficiale della MotoGP gli ha chiesto se fosse fiducioso di poter firmare con Fabio Quartararo.

"Tutti i costruttori hanno parlato con tutti i piloti e viceversa. In questo momento dell'anno... È vero che questo processo avviene sempre più presto! Ma rispetto a quello che dici, non c'è nulla di chiaro. L'unica cosa chiara per Honda in questo momento è che dobbiamo sostenere i nostri piloti attuali ed è quello che faremo".

"Inizieremo la stagione e vedremo come andranno le cose, ma è certo che per il momento Honda non ha definito il programma per il 2027. Ovviamente Fabio è un pilota fantastico, come molti altri, ma a un certo punto Honda dovrà definire cosa è meglio per la squadra".

Alberto Puig, team manager del team Honda HRC Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Alla domanda su cosa Honda cerchi in particolare nei suoi piloti per il 2027, Alberto Puig continua: "Penso che la priorità numero uno per un pilota... È una combinazione difficile, ma bisogna trovare velocità e intelligenza. Se trovi un pilota che è super veloce e intelligente, allora ce l'hai fatta, non devi cercare oltre!"

Il team ufficiale Honda schiera attualmente Joan Mir e Luca Marini, che hanno entrambi ritenuto queste discussioni molto premature. È corretto affermare che dovranno lottare per difendere il loro posto quando inizierà il campionato? "Penso che questo valga per molti piloti, non solo per loro", risponde Alberto Puig.

"Per molti piloti i contratti scadono quest'anno. Ma onestamente credo che tutto il paddock si trovi nella stessa situazione, non solo i piloti. Ovviamente, quando non hai un contratto per la stagione successiva, devi lottare".

Il test di Sepang si è concluso in assenza di Fabio Quartararo, tornato in Europa per curare un dito che si è fratturato martedì in seguito ad una caduta. Il suo attuale team manager, Massimo Meregalli, ha dichiarato che le discussioni con il francese hanno quindi dovuto essere rinviate: "Stiamo semplicemente aspettando, perché abbiamo sempre detto che le discussioni sarebbero potute iniziare dopo questo test, ma ora dobbiamo rimandarle al prossimo".

Ciononostante, alla Yamaha sembra regnare un certo fatalismo . Il direttore del reparto corse, Paolo Pavesio, ha persino dichiarato all'inizio della settimana che "se Fabio decide di fare altro, dovremo accettarlo", sottolineando che la volontà comune di rimanere associati è essenziale per prolungare un'unione che entra nel suo ottavo anno.