MotoGP | Puig: "Marquez sta guidando al livello di prima dell'infortunio"

Come di consueto il lunedì dopo i Gran Premi, il team manager di HRC, lo spagnolo Alberto Puig, ripercorre le esperienze della squadra di Tokyo, questa volta a Le Mans, dove Marc Márquez è caduto a meno di due giri dalla fine quando era in lotta per il podio, mentre Joan Mir e Alex Rins hanno fatto lo stesso nelle retrovie. Il giapponese Takaaki Nakagami è stato l'unico pilota Honda a concludere la gara in piedi, tagliando il traguardo in nona posizione.

Per il team manager della Honda, la cosa più importante è che nessuno si sia fatto male durante il weekend.

"Fortunatamente nessuno dei piloti si è infortunato, e questo è l'aspetto più importante quando si verifica una caduta. Ci sono stati scenari diversi per le cadute, Rins e Mir stavano facendo un tipo di gara e Marc una completamente diversa. La priorità è che non ci siano danni fisici".

Detto questo, Alberto Puig spiega cosa è successo a Marquez quando stava lottando in pompa magna per il podio.

"Marc ha fatto una gara fantastica. Purtroppo, alla fine stava inseguendo il podio e sapeva che Johann Zarco era proprio dietro di lui e pronto ad attaccarlo, quindi ha dovuto continuare a lottare. Il carattere di un campione è quello di cercare sempre di ottenere il massimo da ogni situazione, ed è esattamente quello che ha fatto. Credo che stia guidando allo stesso livello di prima dell'infortunio di tre anni fa. Ha corso in modo eccellente e ha fatto tutto il possibile con quello che aveva", ha spiegato l'ex pilota.

"Mir sta ancora lavorando per capire la moto, il che purtroppo si traduce in cadute. Rins è in una situazione ancora diversa: ha avuto un grande weekend ad Austin, ma le ultime due gare non sono state così facili. Tutti ci stanno provando, ma non siamo ancora all'altezza con la moto".

Per quanto riguarda Mir, domenica a Le Mans è incappato in una nuova caduta, l'undicesima dell'anno.

"Dobbiamo cercare di trovare una posizione migliore per lui sulla moto, in modo che possa capirla meglio e guidare più come vuole. Deve riacquistare un po' della fiducia che ha perso, ma come pilota normalmente si acquista fiducia quando si conosce la moto. Questa conoscenza è ciò che dobbiamo cercare di trasmettergli. È un processo lungo".

In Francia, la Honda ha rimesso in pista il nuovo telaio Kalex, che è qui per restare.

"Questo progetto va avanti da un po' di tempo, lavoriamo in collaborazione con loro da molto tempo. Ora il lavoro degli ultimi mesi comincia a farsi vedere e credo che sia stato un primo passo positivo. Naturalmente ci sono ancora punti da migliorare, non si può cambiare qualcosa come il telaio in soli cinque minuti; c'è del lavoro da fare e continueremo a fare dei passi avanti", ha detto.

Passi che devono essere accelerati ora, con tre settimane intere senza gare, per lavorare con tutte le informazioni a Tokyo.

"È il momento di continuare ad analizzare tutte le informazioni delle prime gare, lavorare per capire qual è la direzione migliore da prendere e lavorare per portare alcune cose in più per il Mugello e per le gare future".

"Come abbiamo visto in questo fine settimana, il campionato è molto aperto e molte cose possono ancora accadere. Marc, dopo un mese e mezzo senza guidare alcun tipo di moto, è stato in grado di tornare immediatamente con la velocità giusta, e questo è importante da tenere a mente. Lo si può fare solo se si è un pilota speciale. Vedremo cosa succederà nelle prossime gare", ha detto il catalano.

Marc Marquez, Team Repsol Honda, e Alberto Puig, team manager