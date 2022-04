MotoGP | Puig: "Marquez? Forse serve un approccio diverso alle gare"

Carica lettore audio

Marc Marquez a Termas de Rio Hondo non c'è a causa della riacutizzazione della diplopia, problema agli occhi che lo ha tenuto lontano dalle piste molto spesso nel corso degli ultimi mesi. Eppure è come se la sua presenza s'avvertisse comunque.

Il team manager della Honda, Alberto Puig, ha parlato nel corso delle ultime ore proprio del problema del pilota di punta della Casa giapponese e lo ha fatto ai microfoni di DAZN.

"Dobbiamo chiarire un po' la situazione, ha avuto l'episodio dell'occhio l'altro giorno, se si guarda da vicino le cadute sono state brutali, ma era caduto molte volte prima e non gli era successo niente. Ha avuto questo incidente l'anno scorso, ma dal 2011 non gli era successo nulla, non possiamo pensare che ogni volta che Marc cadrà avrà questo problema. Il fatto è che gli incidenti di Mandalika sono stati brutali, specialmente l'ultimo, è stato orribile. Abbiamo tutti corso, siamo tutti caduti ed è stato un incidente molto brutto", ha ammesso Puig.

Un nuovo infortunio all'occhio che comincia a preoccupare, visto che è il quarto nella carriera del pilota e il secondo in pochi mesi.

"Logicamente siamo preoccupati perché abbiamo iniziato bene in Qatar, poi è successo questo e lui non può essere qui. Ma c'è ancora molta strada da fare in campionato e non posso entrare in modalità negativa e pensare che non possiamo fare bene. Preoccupato sì, per lui, ma non si ferma qui, dobbiamo andare avanti".

Nel mezzo di una tale sequenza di lesioni, dal luglio 2020 quando si è schiantato a Jerez, a Puig è stato chiesto se Marc dovrebbe prendere il ritorno, questa volta, più tranquillamente.

"Honda e Marc l'unico obiettivo che hanno è il campionato, le cose nelle corse cambiano molto rapidamente, se prendiamo questo come riferimento, l'Indonesia è stato un disastro. Ma il Qatar e i test sono andati bene, la nuova moto, dall'inizio, i piloti pensano che funzioni bene, la situazione non è delle migliori, ma a 20 gare dalla fine non si può pensare che siamo partiti male o essere negativi, forse dobbiamo dare un altro approccio alle gare, ma non possiamo dimenticare che Marc è Marc e tutto quello che ha vinto è stato a modo suo, e ha otto titoli mondiali".

"Onestamente non so se dovremmo cambiare l'approccio alle corse, quello che so è che la gente non cambia. È possibile che guidare nel modo in cui Marc ha fatto prima ha funzionato per lui e ora dobbiamo adattarlo, ma stiamo anche valutando un evento che è andato male, ma se fosse andato bene la questione sarebbe molto diversa".

Puig ha proseguito il suo intervento parlando ancora di Mandalika e del fatto che se non fosse caduto, Marc avrebbe certamente lottato per le posizioni di vertice. "Il problema è che non ha corso la gara a causa della commozione cerebrale (è stato dichiarato non idoneo), se non avesse avuto quel problema, nonostante le cadute che ha subito durante il fine settimana, pensiamo che sarebbe stato in testa alla gara, in lotta per la vittoria. Poi era sul bagnato ed è un'incognita, ma sull'asciutto sappiamo che sarebbe stato davanti".

"Dopo tutto quello che Marc ha passato, non ha visto nessun pilota fare quello che fa lui. Quando un pilota ha paura è finita, e Marc non ha mai avuto paura, né con le cadute che ha subito né con le ferite che ha subito ha raggiunto quella zona di paura".

"Non so se bisogna cambiare l'approccio, non tanto per lui, ma più per la categoria così com'è, come sono le moto e l'uguaglianza che esiste in questo momento. Forse si può cercare un altro tipo di strategia, ma cambiare completamente Marquez non credo sia una soluzione".

2Negli ultimi anni le cose si sono evolute e sono cambiate molto, prima sapevamo tutti cosa avevamo, ora siamo tutti uguali, arriva Aprilia e si prende la pole position. Non vedo un cambiamento radicale nello stile di Marc, e voglio insistere sul fatto che stiamo giudicando qualcosa perché è andata male, se fosse andata bene, staremmo parlando di qualcosa di molto diverso".

"La cosa buona della vista è che vedi o non vedi, se ti rompi un braccio torni e hai un handicap, ma con la vista, quando Marc tornerà vedrà bene e, quindi, non avrà nessun handicap e potrà lottare per vincere dal primo giorno. Quando Marc torna, e lo ha dentro di sé come standard, sicuramente lo farà per combattere per vincere", ha concluso Puig.