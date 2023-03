MotoGP | Puig: “L’intenzione di Marquez non era sorpassare”

Carica lettore audio

Marc Marquez è stato lo sfortunato protagonista del Gran Premio del Portogallo, che ha aperto la stagione 2023 della MotoGP questo fine settimana. L’otto volte campione del mondo ha provocato un incidente entrando in maniera garibaldina alla Curva 3. Ha toccato Jorge Martin, che si è rotto un dito del piede, e ha steso Miguel Oliveira, suscitando l’ira del pubblico portoghese.

Lo stesso Marc ha pagato le conseguenze dell’incidente, fratturandosi il primo metacarpo della mano destra e questo gli impedisce di partecipare al secondo Gran Premio della stagione, che si terrà questo fine settimana in Argentina. Inoltre, il pilota Honda è stato sanzionato con una doppia Long Lap Penalty in vista dell’appuntamento di Termas de Rio Hondo.

Dopo la gara, uno dei principali dibattiti, oltre a quello sulle conseguenze dell'incidente, è stato quello sulle sue cause. È stato compito di Alberto Puig, responsabile di Repsol Honda, fare chiarezza ai microfoni di DAZN. L'ex pilota ha indicato nella mancanza di temperatura degli pneumatici come causa principale.

"Marc è partito con la gomma anteriore dura. Il pneumatico non era in temperatura, ha frenato, si è bloccato all'anteriore e quando ha rilasciato il freno...logicamente queste moto, con l'inerzia che hanno e il peso che portano, sono andate fuori strada. Non ha potuto evitare la collisione. Non era sua intenzione sorpassare, ma quando la ruota anteriore si blocca è complicato. Ma non ha voluto tentare il sorpasso perché non era a portata di mano", ha detto.

"Sono cose che succedono nelle corse, le gomme si bloccano e probabilmente il pneumatico non era ancora in temperatura. Peccato che sia successo e che ci sia un altro pilota coinvolto. Vogliamo scusarci con l'Aprilia e con Miguel Oliveira perché non era sua intenzione, così come non era sua intenzione cadere e rompersi un dito", ha continuato, ribadendo che il pilota di Cervera non stava cercando di sorpassare.

Infine, Puig ha escluso che l'incidente possa essere dovuto anche al fatto che Marquez abbia forzato la Honda perché non si sentiva a suo agio con la moto. "Conosciamo già il potenziale della moto. Era a suo agio, in quel giro e mezzo aveva un ritmo che non era affatto difficile per lui", ha concluso.