MotoGP | Puig: "Honda sta pensando ad un cambiamento radicale"

Il discorso del dirigente non è cambiato molto negli ultimi mesi. Tuttavia, la possibilità che Marquez non porti a termine l'anno rimanente del suo contratto con la Casa giapponese per cercare fortuna altrove, presumibilmente al Gresini Racing e su una Ducati, ha fatto reagire la Honda.

La casa di Tokyo ha lanciato una campagna di reclutamento di tecnici di altre squadre, molte delle quali europee, per cercare di risollevare una situazione calamitosa che potrebbe peggiorare notevolmente se Marquez decidesse di andarsene.

Questo è ciò che Puig, l'uomo incaricato di questa missione di reclutamento, sta cercando di evitare, e che, sulla carta, dovrebbe scuotere le fondamenta di una struttura troppo legata ai protocolli che l'hanno portata alla gloria in passato, e che da tempo sono diventati obsoleti.

La formula Honda non è sufficiente a correggere la mancanza di trazione e di accelerazione di una RC213V che, nelle mani del #93, è in grado di recuperare terreno solo in frenata, con il rischio di finire a terra che questo comporta. Il catalano, che sta uscendo dal periodo più difficile della sua vita dopo un infortunio che lo ha visto giù dalla sella per un anno e mezzo, è stanco di credere nell'impossibile ed è pronto a cambiare aria.

Lunedì è previsto che salga in sella al prototipo della moto progettata per il 2024; bisognerà vedere come si sente su quel mezzo e, se è buono, se arriva in tempo. Fino ad allora, Puig ripete quanto detto finora con qualche sfumatura.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Abbiamo un contratto con Marc e lui non ci ha detto nulla. È ovvio che la nostra situazione è negativa. È molto importante dargli una moto di cui si possa fidare l'anno prossimo. Spetta alla Honda convincere Marc a restare. E non con le parole, ma con i fatti", ha detto l'ex pilota in un'intervista rilasciata a DAZN sabato.

Puig, che si è già visto nei panni del giovane di Cervera, si immedesima in lui e capisce perfettamente che valuta qualsiasi scenario. "Capisco perfettamente la frustrazione che Marc può provare e anche il fatto che parli con altri marchi", ha detto l'ex pilota nato a Barcellona, che non nasconde la distanza che li separa a livello tecnico dalla concorrenza: "A livello tecnico è chiaro che siamo abbastanza lontani dal trovare la soluzione".

Puig è consapevole che una situazione così drammatica come quella che sta vivendo l'HRC può essere affrontata solo con una forte scossa. "Quando si cambia qualcosa, si può cambiare solo un po', il che è come non fare nulla, oppure si può fare un cambiamento radicale. Ecco perché stiamo pensando a un cambiamento radicale", ha detto Puig, che ha chiarito ancora una volta che se Marc decide di andarsene, nessuno lo bloccherà. "Honda non è un'azienda che obbliga nessuno a correre per lei", ha aggiunto.