MotoGP | Puig: "Honda non tiene un pilota che non vuole stare qui"

Alberto Puig ha riconosciuto che la Honda deve cambiare approccio se vuole tornare ad avere una moto competitiva in MotoGP e ha chiarito che il marchio dell'ala dorata non tratterrà Marc Márquez se lo spagnolo deciderà di andarsene prima della scadenza del contratto.

"È chiaro che non è un buon momento. Tre piloti in ospedale, non è una cosa che si può cambiare da un giorno all'altro", ha detto il team manager della HRC. "Abbiamo problemi da molto tempo, ma non riusciamo a concentrarci", ha aggiunto.

"Siamo molto, molto indietro. Risolvere i problemi che abbiamo in due mesi non sarà facile. Sarebbe troppo ottimistico pensare di avere una moto competitiva in due mesi. Non stiamo andando alla radice del problema".

Puig ammette che non ha molto senso che la moto giapponese persista così a lungo con i suoi problemi e che non si aspetta un "salvataggio" sotto forma di concessioni.

"Per principio, la Honda deve essere una moto più performante, non deve aspettare l'aiuto del campionato. Non abbiamo discusso con la Dorna di questo", ha detto, negando che il marchio abbia rinunciato ad essere competititvo in MotoGP. "Se Honda è qui, è qui per vincere".

Sulle voci sempre più insistenti di una possibile partenza di Marc Marquez e della rottura del contratto che lo lega fino alla fine del 2024, Puig è stato categorico.

"Ognuno può fare quello che vuole, ma la Honda non è un'azienda che vuole tenere un pilota che non vuole stare qui", ha detto. "Direi che sì, Marc resterà con noi, ma lo dico sulla base del contratto".

Per quanto riguarda il futuro, Puig ritiene che si debba fare un passo alla volta.

"Gli europei hanno un approccio molto aggressivo e questo significa assumersi dei rischi. I giapponesi sono molto più conservatori, ma stanno anche facendo le cose per bene. Noi stiamo cercando di ridurre i tempi per reagire".

"Per come vanno le cose, un giorno perdi due decimi, il giorno dopo quattro, poi un secondo e poi sei storia".

Infine, a Puig è stato chiesto di Joan Mir. "La situazione è quella che conosciamo. Si è fatto male al Mugello e non si sentiva abbastanza forte per venire ad Assen, un circuito molto veloce", ha detto.

Marc Marquez ha poi preso la parola ed è stato interrogato sulle parole di Puig riguardo al suo futuro alla Honda.

"Non si può decidere il proprio futuro in queste condizioni, quando si è ad un punto così basso. Devo prima ricostruirmi fisicamente e mentalmente", ha detto.

Nel suo documentario, Marc ha chiarito di essere fedele alla Honda, ma che se non potesse vincere "si guadagnerebbe da vivere". Cos'altro deve succedere?

"Ho imparato e mi è stato insegnato che questo tipo di decisioni non possono essere prese nella foga del momento. Devo andare a casa, pensare e riflettere, e a Silverstone devo tornare in sella e vedere se la situazione è cambiata o meno".

"È chiaro che tutti i piloti sono infortunati. Ora bisogna affrontare questo progetto in modo diverso. Non si deve più pensare che, trattandosi di Honda, si debba vincere. Quando il progetto sarà pronto, vinceremo. Ora, per vincere o per finire nella top ten, bisogna correre troppi rischi", ha concluso il numero 93.