MotoGP | Puig: “Honda a Misano ha provato tutto quello che ha potuto”

Honda ha vissuto la giornata di test a Misano tra luci e ombre, non avendo potuto portare in pista un prototipo di quella che sarà la moto per la stagione 2025. Tuttavia, è riuscita a testare diverse novità e altri pezzi su cui stanno lavorando da tempo.

Anche le sensazioni dei piloti sono state discordanti. Da una parte, Joan Mir ha ritenuto che il materiale con cui HRC si è presentata all’ultimo test della stagione 2024 fosse poco, rimanendo un po’ deluso. Dall’altra parte, a Luca Marini sono piaciute le novità della Casa giapponese, soprattutto la nuova aerodinamica, che cerca l’effetto suolo e che ha trovato successo tra i marchi europei come Ducati e Aprilia.

Se c’è qualcuno che sa perfettamente come sta andando il lavoro di sviluppo di Honda è il team manager della squadra ufficiale, Alberto Puig. Lo spagnolo ha confermato che Honda ha provato “un po’ di tutto” a Misano e che, nelle circostanze attuali, hanno potuto provare tutto quello che fosse a loro disposizione nelle diverse aree della RC213V.

Luca Marini, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Il piano è provare un po’ di tutto”, ha iniziato a dire il catalano in un’intervista rilasciata al sito ufficiale della MotoGP. “Non abbiamo un prototipo, ma abbiamo molti pezzi che stiamo utilizzando sulle moto attuali. Stiamo facendo prove in ogni area, proviamo aerodinamica, motore, pezzi del telaio… Tutto quello che possiamo fare, lo stiamo provando”.

Inoltre, bisogna ricordare che il test a Misano è arrivato solo un giorno dopo la conferma dell’informazione anticipata da Motorsport.com qualche tempo fa: Repsol cesserà di essere sponsor ufficiale della squadra a partire dal 2025. Puig spende parole molto belle verso l’azienda spagnola e il vincolo forgiato da entrambi in una collaborazione lunga 30 anni.

“Penso che entrambe le imprese abbiano fatto un lavoro fantastico. Quest’alleanza è stata fantastica per molti, molti anni. 30 anni, molti titoli e un chiaro dominio nello sport da tanto tempo. Hanno sviluppato un prodotto molto buono per le moto Honda e, a sua volta, Honda ha prodotto moto molto buone per Repsol, per mostrarne il potenziale. Penso che sia stata una collaborazione ottima”, ha affermato Puig.

“Come tutto nella vita, a volte arriva una fine. Ma c’è molto rispetto tra le aziende. Entrambe sono molto grate per gli sforzi profusi in questo lungo viaggio. Quindi, dal punto di vista di Honda, possiamo essere felici per questo e ringraziare. Siamo sicuri che tutte le vittorie e tutti i titoli che abbiamo ottenuto insieme rimarranno nel tempo e nella storia del motorsport”, ha concluso.