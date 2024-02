MotoGP | Puig: "Con il suo metodo, Marini sembra un tedesco"

Marini e Joan Mir, suo compagno di squadra nel box HRC, hanno lasciato Sepang con sensazioni opposte. L'italiano, che aveva iniziato il test con le migliori prospettive, si è gradualmente confrontato con la realtà della nuova versione della RC213V, una moto che rappresenta un passo avanti rispetto alla versione precedente, ma che deve ancora essere perfezionata.

Il prototipo 2024 è più competitivo in condizioni da time attack, ma diventa sempre più instabile ed ingombrante con il passare dei giri. Nel corso di un Gran Premio, andrebbe in calando, proprio ciò che è meno interessante.

Mir ha lasciato la Malesia con il decimo tempo giovedì, nell'ultimo giorno dei test collettivi, nel quale ha chiuso a sei decimi da Pecco Bagnaia, il pilota più veloce. Marini era 19°, a sette decimi dallo spagnolo. A prescindere dalla distanza di 1"3 che ha separato Marini dalla vetta della classifica dei tempi, Puig ha valutato molto positivamente il contributo del pilota pesarese, del quale assicura di avere un metodo di lavoro e di analisi che lo rende speciale.

"Luca ha una metodologia di lavoro molto interessante. È un ragazzo molto ordinato. Sembra un tedesco. Ha molto metodo e ovviamente va veloce. Viene da una moto molto diversa, ma siamo rimasti sorpresi dalla chiarezza dei suoi commenti, da ciò che gli piace e da ciò che non gli piace", ha dichiarato il dirigente della Honda a Motorsport.com, già in Qatar, dove martedì si concluderà il pre-campionato e il 10 marzo prenderà il via il Mondiale.

"Ha delle priorità molto chiare e propone sempre delle soluzioni, non si limita ad evidenziare il problema", ha aggiunto Puig, che è fiducioso che la moto farà un altro passo avanti nei due giorni di test che iniziano lunedì a Lusail.

Una delle condizioni non negoziabili poste da Marini per firmare per la HRC era che il suo contratto fosse di due anni. Ciò significa che l'accordo tra il fratello di Valentino Rossi ed il marchio dell'ala dorata scade alla fine del 2025, un anno dopo la scadenza di quello del suo vicino di box.

Mir, campione del mondo con la Suzuki nel 2020, si trova ad affrontare una stagione chiave che segnerà sicuramente il suo futuro. Al suo primo anno con la tuta del team ufficiale Honda, lo spagnolo si è classificato 22° nel Mondiale, con il quinto posto in India come miglior risultato. Si tratta di una prestazione molto inferiore a quella che ci si aspetta da un pilota del suo calibro.

"Speriamo che quest'anno Joan faccia un passo avanti. La nuova moto gli piace di più, sa che è un anno molto importante per lui e avrà tutto il supporto di cui ha bisogno", ha commentato Puig, che ha risposto alle richieste del numero 36 quando ha chiesto, subito dopo l'ultima gara del 2023, di cambiare squadra ed ereditare quella lasciata da Marc Marquez. "Pensiamo ancora che Mir sia un pilota molto veloce. Con tutto quello che cercheremo di fare con la moto, Mir dovrebbe fare questo passo; è quello che ci aspettiamo", ha detto l'ex pilota.