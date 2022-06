MotoGP | Puig avverte: "Marquez deve procedere per gradi"

Carica lettore audio

Dopo aver annunciato il suo stop a tempo indeterminato, Marc Marquez si sta sottoponendo ad un processo di riabilitazione con l'obiettivo di recuperare completamente la mobilità e la fiducia nel suo omero destro. Il pilota di Cervera non ha avuto il suo miglior inizio di stagione nel 2022 e, dopo una serie di cadute, il #93 ha deciso di dedicarsi alla sua condizione fisica, fermandosi momentamente dall'attività.

La scorsa settimana, Marc si è sottoposto ad una quarta operazione, necessaria per riallineare l'osso, che aveva avuto una rotazione di circa 30 gradi. In un'intervista rilasciata direttamente dalla HRC, Alberto Puig ha confermato che l'intervento è andato come sperato. Tuttavia, ha aggiunto che il catalano dovrà seguire alla lettera tutte le indicazioni che gli vengono date dai medici.

"Valuteranno la situazione più o meno ogni due o tre settimane. La priorità ora è la guarigione dell'osso ed evitare qualsiasi complicazione importante", ha detto.

"Siamo molto contenti che sia tornato a casa e che possa iniziare a pensare al recupero dell'omero destro. E' positivo che possa tornare a casa dall'ospedale, limitando il tempo lontano da casa".

Questa situazione richiederà un contatto costante tra il pilota spagnolo ed i medici, per confermare i progressi e controllare le condizioni dell'omero.

"Il medico ha detto che Marc deve procedere per gradi, con controlli regolari con il dottor Samuel Antuna, in Spagna. Entrambe le equipe mediche lavorano a stretto contatto, e questo è molto importante", ha concluso.

Nel frattempo, il Repsol Honda Team si prepara a proseguire il suo cammino europeo con il round del Sachsenring, dove dal 2013 ha vinto solo Marquez, che questa volta non ci sarà. La squadra ci arriverà dopo aver provato diverse novità nella giornata di test collettivi a Barcellona, tra i quali il telaio ed il forcellone che Marc aveva portato al debutto al Mugello. Questa responsabilità è passata nelle mani di suo fratello Alex.