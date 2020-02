MotoGP: procedura di partenza allungata di 5 minuti

In seguito alle richieste arrivate dalle televisioni, che avrebbero voluto più tempo a disposizione per lavorare sulla griglia di partenza, la Grand Prix Commission ha modificato la procedura di partenza della MotoGP, allungandola di 5 minuti.

Fino allo scorso anno, la pitlane veniva aperta 20 minuti prima dell'inizio della gara, invece ora è stato anticipato a 25 minuti prima (13:35 con partenza "standard" alle 14).

Stesso discorso anche per la chiusura della pitlane, che fino al 2019 si chiudeva 15 minuti prima del via, mentre ora lo farà 20 minuti prima del via (13:40 in condizioni standard).

Come accadeva già in passato, la pitlane resterà invece aperta per 10 minuti in caso di wet race, quindi fino a 15 minuti prima della partenza.

Questo nuovo format sarà attivo già a partire dal Gran Premio del Qatar, che aprirà la stagione 2020 la prossima settimana, salvo improvvise complicazioni legate all'epidemia del Coronavirus.

