MotoGP | Prime Video lancia una docuserie sul recupero di Marquez

Prime Video ha annunciato la messa in onda di una docuserie che racconta il recupero di Marc Marquez nell'ultimo anno.

La piattaforma di streaming di Amazon ha seguito l'evoluzione dell'otto volte campione del mondo di MotoGP per tutto il 2022, un anno cruciale per la sua carriera. Nel corso del Gran Premio d'Italia, dopo otto appuntamenti, Marquez ha deciso di fermarsi per sottoporsi per la quarta volta ad un intervento chirurgico al braccio destro.

Il numero 93 è tornato a gareggiare nel 2021, dopo una stagione ai margini a causa di un infortunio al braccio destro. Marquez è stato vittima di un pesante incidente nel primo round della stagione 2020, mentre partecipava al Gran Premio di Spagna, nel quale si è fratturato l'omero.

Sottoposto ad una prima operazione, è riapparso la settimana successiva, sempre a Jerez, per disputare il Gran Premio di Andalusia, ma ha deciso di fermarsi al termine delle prove libere. Pochi giorni dopo, ha accusato però un cedimento della placca in titanio che gli era stata applicata. Una situazione che ha inevitabilmente condotto ad un secondo intervento.

Come se non bastasse, nei mesi successivi si è verificata anche un'infezione, che lo ha costretto a subire una terza operazione. Nel 2021 è finalmente tornato in sella alla sua RC213V nel terzo appuntamento della stagione, a Portimao. Sebbene poi sia riuscito a salire sul gradino più alto del podio al Sachsenring, ad Austin e a Misano, non è mai riuscito a sentirsi a suo agio in sella e questo lo ha portato alla drastica decisione di tornare di nuovo sotto ai ferri.

Dopo diversi mesi di stop, il pilota di Cervera è tornato a guidare in occasione dei test di settembre a Misano, trovando subito buone sensazioni. Dopo altri test su una moto stradale, ha quindi deciso di tornare a correre ad Aragon, dove la sua gara però non è durata neanche un giro. E' andata decisamente meglio la scorsa settimana a Motegi, dove grazie alla pioggia è tornato in pole position dopo ben 1.071 giorni, poi sull'asciutto si è piazzato quarto in gara.

La docuserie, della quale non è stata ancora annunciata la data del debutto, è prodotta da Fast Brothers in collaborazione con Red Bull Media House e Telefonica Broadcast Services.