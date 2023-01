MotoGP | Prima Pramac svela i colori delle Ducati di Zarco e Martin

Carica lettore audio

La Ducati ha presentato quasi per intero "l'armata" con cui proverà a difendere la tripla corona conquistata in MotoGP lo scorso anno. Dopo il Gresini Racing a Cervia la scorsa settimana ed il Factory Team lunedì a Madonna di Campiglio, oggi è stata la volta del Pramac Racing, che per il suo evento di lancio ha scelto la sede di Sky Sport.

Per il terzo anno consecutivo, saranno il veterano Johann Zarco e l'astro nascente Jorge Martin a dividere il box della squadra di Paolo Campinoti, ed entrambi potranno contare su una Desmosedici GP23, quindi con una configurazione identica a quelle dei due piloti ufficiali, il campione del mondo Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini.

Il francese è ancora alla ricerca delle sua prima vittoria nella classe regina, anche se in sella alla Ducati ha già dimostrato di poter essere una presenza costante nelle prime posizioni: nei due anni in cui ha vestito i colori Pramac, infatti, è stato capace di salire sul podio in ben otto occasioni, chiudendo anche il Mondiale 2021 al quinto posto.

Pramac Racing Photo by: Pramac Racing

"Sono molto felice di rimanere qui. Abbiamo una grande squadra, una grande moto e ho un ottimo rapporto con Jorge, quindi penso che abbiamo tutte le carte in regola per fare una grande stagione e, chissà, forse anche una vittoria", ha dichiarato Zarco.

Quella 2023 invece sarà una stagione fondamentale per il proseguimento della carriera del madrileno, che lo scorso anno ha dovuto fare i conti con la cocente delusione di vedersi preferire Bastianini nella corsa al team ufficiale. Tuttavia, forte della possibilità di avere lo stesso materiale, "Martinator" sembra determinato a fare grandi cose e magari attirare anche l'attenzione di qualche altro marchio se da Borgo Panigale non dovrebbero mostrare l'interesse che ritiene di meritare.

"Non vedo l'ora di iniziare e di tornare a lavorare con tutta la squadra. L'anno scorso è stato un anno speciale, con momenti molto difficili, ma mi ha aiutato a crescere e a diventare più forte. Ho grandi obiettivi, molta ambizione e sono convinto che, insieme alla mia squadra, siamo in grado di fare grandi cose. A Sepang, quando salirò sulla mia Ducati, saprò che tutto il lavoro svolto durante la pausa invernale ha dato i suoi frutti. Siamo pronti", ha detto lo spagnolo.

Johann Zarco, Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Pramac Racing

La novità rispetto al passato recente è l'arrivo al muretto di Gino Borsoi, con il quale si spera di poter aprire un nuovo corso ricco di soddisfazioni come lo era stato quello con Francesco Guidotti. L'ex pilota veneto, reduce da una parentesi molto lunga al Team Aspar, è noto soprattutto per essere un grande talent scout. E questa è una dote fondamentale per quella che è a tutti gli effetti la squadra "B" Ducati, quella chiamata a far crescere i giovani del marchio.

"L'obiettivo di quest'anno è lo stesso che ci poniamo all'inizio di ogni stagione: essere il miglior team indipendente e lottare contro tutti i team ufficiali", ha spiegato Campinoti durante la presentazione. "I risultati delle ultime stagioni sono serviti a dimostrare al mondo che il nostro team è uno dei protagonisti della MotoGP, che i nostri piloti sono sempre in lotta per posizioni importanti e che le persone che compongono la squadra ne fanno uno dei team più invidiati del paddock".

Per quanto riguarda la livrea, i colori sono ancora piuttosto simili a quelli del 2022, con Prima che è rimasto il main sponsor e con il viola ad essere il colore dominante sullo sfondo bianco. Rispetto allo scorso anno, però, ci sono anche maggiori porzioni del rosso che richiama proprio a Pramac, soprattutto sul cupolino e nella parte più bassa della carena. Le alette al fianco dell'airbox, in precedenza completamente bianche, ora sono diventate in parte viola.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Pramac Racing