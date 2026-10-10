MotoGP | Prima pole di Raul Fernandez a Mandalika, Bezzecchi e Di Giannantonio in prima fila

Mandalika doveva essere la grande occasione di Jorge Martin e dell'Aprilia, ma fin qui il grande protagonista del Gran Premio d'Indonesia guida una RS-GP, ma è un altro. Raul Fernandez, infatti, è riuscito a dare seguito ad un venerdì da protagonista andando a firmare la sua prima pole position in carriera nella classe regina.

Il pilota del Trackhouse Racing ha ribadito di essere in grande spolvero questo fine settimana sul tracciato dell'isola di Lombok e, anche se con il suo 1'28"852 non ha ritoccato il record della pista che aveva fatto segnare ieri, questo crono gli è bastato per mettere tutti in fila e regalarsi questa prima gioia nella classe regina.

Alle sue spalle, staccato di 109 millesimi, c'è un Marco Bezzecchi che probabilmente avrà il rammarico di essere stato costretto a rinunciare al suo giro migliore a causa di una bandiera gialla provocata dalla caduta di Fermin Aldeguer alla curva 16. In ogni caso, al momento il riminese dell'Aprilia sembra l'unico in grado di poter impensierire un Fernandez in palla. Anzi, forse a livello di passo può avere anche qualcosina in più rispetto allo spagnolo.

A completare la prima fila c'è un Fabio Di Giannantonio finalmente tornato protagonista dopo qualche fine settimana un po' in ombra (era dal GP di Germania che non centrava la top 3 in qualifica). Un risultato importante per il portacolori della Pertamina Enduro VR46, visto che questa è la gara di casa del main sponsor, ma che oggi è anche il suo 28° compleanno, quindi si è fatto un bel regalo chiudendo a 196 millesimi da Fernandez e come primo tra i piloti Ducati.

E' stata una vera e propria battaglia di nervi quella che ha avuto per protagonisti i due contendenti al titolo, Marc Marquez e Jorge Martin. Il pilota della Ducati ha ottenuto nel primo run l'1'29"118 con cui si è piazzato quarto, poi è andato a punzecchiare il leader iridato, incollandosi al codone della sua Aprilia nel secondo run. E a quanto pare è riuscito ad innervosire il madrileno, che non è andato oltre al quinto tempo, 44 millesimi dietro di lui. Suo peggior risultato in qualifica a Mandalika.

Nonostante la scivolata nel finale della Q2, Fermin Aldeguer è riuscito a portare la sua Ducati del Gresini Racing in seconda fila con il sesto tempo, giusto davanti all'altro pilota che insieme a lui ha passato il taglio della Q1, ovvero Ai Ogura. E anche il giapponese del Trackhouse Racing era finito a terra, in Q1 alla curva 12, però ha saputo reagire, infilando la sua Aprilia settima.

Ad affiancarlo in terza fila ci sono due piloti che probabilmente hanno un po' deluso le aspettative in queste qualifiche, ovvero Alex Marquez con la Ducati di Gresini e Pedro Acosta, anche se quest'ultimo è l'unico tra i piloti della KTM ad essere riuscito a ritagliarsi uno spazio in Q2.

Dopo avervi avuto accesso diretto ieri per la prima volta dal GP d'Olanda, Pecco Bagnaia invece è riuscito solamente a bissare il decimo tempo del venerdì, incassando un ritardo di quasi un secondo, che certifica quanto ha faticato a chiudere un giro senza sbavature. Il quadro delle prime quattro file si completa poi la Ducati VR46 di Franco Morbidelli e con la Yamaha di Fabio Quartararo, che questa volta non è riuscito a fare un miracolo neppure in qualifica.

Il primo degli esclusi al termine della Q1 è stato Alex Rins, che proprio come ieri ha solo sfiorato l'accesso alla Q2. Il pilota della Yamaha infatti è rimasto fuori per poco più di un decimo, precedendo Enea Bastianini, che è stato uno dei tanti piloti che sono finiti ruote all'aria in questa Q1. In particolare, il portacolori della KTM Tech3 è andato a fare la conoscenza della via di fuga della curva 1. E per lui si è trattato della terza caduta di un weekend travagliato, neanche minimamente paragonabile a quello positivo vissuto in Giappone.

A completare la quinta fila c'è Luca Marini, che è stato il migliore tra i piloti Honda in una qualifica che è stata particolarmente complicata per la Casa giapponese. Le altre tre RC213V infatti chiudono lo schieramento tra la 20° e la 22° posizione con nell'ordine Johann Zarco, Diogo Moreira ed Aleix Espargaro, tornato a correre questo fine settimana per sostituire l'indisponibile Joan Mir. Il francese del Team LCR è caduto per ben due volte in questa Q1, alla curva 10 e poi alla curva 2, mentre il suo vicino di box è finito ruote all'aria alla curva 1.

Nonostante la scivolata, "Bestia" è stato il più veloce tra i piloti KTM presenti in Q1, perché Brad Binder e Maverick Vinales, ancora alle prese con il recupero della miglior forma fisica dopo il lungo infortunio alla spalla sinistra, non sono riusciti a fare meglio rispettivamente del 16° e del 18° tempo. Tra di loro poi si è infilato Jack Miller, pure lui caduto alla curva 2 con la Yamaha del Prima Pramac Racing, proprio mentre transitava alle spalle di Zarco.

Il suo compagno di squadra Toprak Razgatlioglu è stato stoico invece a tornare in sella alla sua M1 dopo che in un violento highside avvenuto in FP2 si era procurato la lussazione della spalla destra. Il pilota turco non è solo tornato a guidare, ma è anche riuscito a non chiudere ultimo, piazzandosi 19° davanti alle Honda.