MotoGP | Prima pole di Marquez con la Ducati sul bagnato a Jerez

Qualche pallido raggio di sole ha squarciato le nuvole sul tracciato di Jerez proprio quando i piloti della MotoGP stavano per andare in pista per la Q3, rendendo particolarmente insidiosa la caccia alla pole position del Gran Premio di Spagna, con l'asfalto che andava via via asciugandosi di giro in giro dopo la pioggia caduta per tutta la mattinata.

Condizioni ideali per andare a scrivere una piccola pagina di storia, perché è venuta fuori tutta la sensibilità di Marc Marquez, che ha permesso all'otto volte campione del mondo di andare a conquistare la sua prima position in sella ad una Ducati.

Il portacolori del Gresini Racing era stato velocissimo fin dal turno di libere di stamattina, dimostrando un grande feeling con la sua GP23. Con il suo 1'46"773 è stato l'unico capace di scendere sotto all'1'47", firmando così la sua 65° pole position nella classe regina e la 93° in assoluto in carriera. Un risultato che gli mancava dalla gara di Portimao del 2023 (oltre un anno fa) e che chiude quasi un cerchio, arrivando proprio a Jerez, dove quattro anni fa era cominciato il suo calvario.

Il bagnato ha regalato una chance di tornare a brillare anche a Marco Bezzecchi, che ha provato fino all'ultimo a contendere la pole a Marquez, prima di finire lungo nella ghiaia di una via di fuga. Poco male per il portacolori della Pertamina Enduro VR46, che si è arreso solo per 271 millesimi, confermando un grande feeling sul bagnato e ritrovando una prima fila dopo dieci GP d'astinenza.

Ci saranno solamente Ducati sulla prima linea dello schieramento, perché in terza posizione c'è il leader iridato Jorge Martin (per lui c'è stato un brivido in FP2 quando si è staccata la visiera del casco). Ma le Rosse hanno fatto una differenza impressionante, cogliendo un risultato ma centrato prima: sono infatti addirittura otto nelle prime nove posizioni, con Brad Binder unico "intruso". Il pilota della KTM ha sfruttato la conoscenza delle condizioni acquisita durante la Q1 per andare ad infilarsi infatti in quarta posizione, staccato però di quasi un secondo dalla pole.

Se si guarda all'armata Ducati però c'è un altro dato da sottolineare: se si toglie Martin, sul bagnato si sono messe in evidenza soprattutto le GP23, perché a completare la seconda fila ci sono quelle di Fabio Di Giannantonio e di Alex Marquez. Le GP24 invece andranno a formare la quarta, con il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia che è solo settimo davanti a Franco Morbidelli, entrato in Q2 con il miglior tempo della Q1, e ad Enea Bastianini.

Peccato per Pedro Acosta, che sembrava avere le armi per provare ad inserirsi nella lotta per la pole position, ma ha esagerato alla curva 13 finendo ruote all'aria. Il rookie della GasGas Tech3, dunque, si andrà a schierare in decima posizione, davanti alle due Aprilia di Maverick Vinales ed Aleix Espargaro, che ancora una volta hanno confermato di non gradire troppo le condizioni di bagnato. Un peccato, perché sull'asciutto invece avevano un buon ritmo, soprattutto Vinales.

Non è riuscito a centrare la Q2, ma è andato davvero vicino a portarci la Honda e quindi forse si merita un bravo Johann Zarco, anche se è stato il primo degli esclusi al termine della Q1. Il portacolori del Team LCR è rimasto fuori per appena 153 millesimi ed andrà a schierare la sua RC213V in 13° posizione.

Il francese aprirà una quinta fila che si completa con due grandi specialisti del bagnato che quindi in un certo senso invece hanno deluso: stiamo parlando di Miguel Oliveira, 14° con l'Aprilia della Trackhouse Racing, ma soprattutto di Jack Miller, che scatterà solamente 15° con la sua KTM pur essendo uno che di solito si scatena in queste condizioni.

Non è stato brillante come l'anno scorso anche il ritorno come wild card di Dani Pedrosa. A dispetto dei due che lo precedono, il veterano spagnolo non ha mai amato troppo l'asfalto bagnato e si è visto, perché ha chiuso 16° con la sua KTM. In sesta fila con lui ci saranno i due Fernandez, con l'Aprilia di Raul che precede la GasGas Tech3 di Augusto.

Se in casa Honda si vuole guardare al bicchiere mezzo pieno, può essere positivo il fatto che la RC213V laboratorio di Stefan Bradl se ne sia messe dietro altre tre. Il collaudatore tedesco infatti è 19°, proprio davanti a Joan Mir. Male Luca Marini, che solitamente va forte sul bagnato, ma con la moto giapponese fatica anche in queste condizioni e non ha fatto meglio del 22° posto, alle spalle anche del collaudatore Aprilia Lorenzo Savadori.

A dir poco disastrosa la qualifica delle Yamaha, perché bisogna scendere addirittura fino alla 23° posizione per trovare Fabio Quartararo, con il francese che si è visto rifilare oltre 2" di gap dal miglior tempo della Q1. Il compagno Alex Rins poi è 25° ed ultimo, alle spalle anche della Honda LCR di Takaaki Nakagami.

