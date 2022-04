MotoGP | Prima pole di Aprilia ed Espargaro a Termas, Marini 3°!

Carica lettore audio

Il weekend di Termas de Rio Hondo è stato davvero anomalo, tra ritardi e programmi modificati, ma ora anche la pista ci ha regalato qualcosa per cui il Gran Premio d'Argentina sarà da ricordare, con Aleix Espargaro che ha donato all'Aprilia la sua prima prima pole position in era MotoGP. L'ultima era datata 2000, quando c'erano ancora le 500cc.

Che la RS-GP avesse un grande potenziale lo si era capito fin dalle primissime fasi del weekend, ma in qualifica il pilota di Granollers si è veramente superato. Dopo essere stato il più veloce nel primo run, non ha perso la calma quando Jorge Martin ha provato a soffiargli la partenza al palo.

Proprio a tempo scaduto ha sfoderato un giro incredibile, fermando il cronometro sull'1'37"688. Una prestazione che gli è valsa anche il nuovo record del tracciato argentino, oltre a farlo saltare davanti al connazionale della Ducati Pramac di 151 millesimi, firmando la prima pole position della sua carriera nella classe regina.

Anche se si è dovuto inchinare, Martin ancora una volta si è confermato un animale da qualifica, visto che è alla terza prima fila in altrettante gare in questa stagione, ma l'altra grande sorpresa è il nome del pilota che la completa, perché parliamo di Luca Marini: dopo aver centrato la Q2 diretta all'ultimo giro della FP2, il portacolori del Mooney VR46 Racing ha sfruttato bene il gancio del madrileno, concedendo il bis del terzo tempo di Misano dello scorso anno.

Con un ottimo quarto tempo, Pol Espargaro è riuscito a mettere una bella pezza ad un weekend che sembrava essersi messo in salita per la Honda nella FP2, quando era caduto ed aveva mancato l'accesso diretto alla Q2. Dopo aver passato il taglio però "Polyccio" si è issato fino alla quarta piazza, seppur staccato di 477 millesimi dal fratello.

La festa Aprilia è completata poi dalla prima qualifica positiva di Maverick Vinales, che con il quinto tempo non ha fatto altro che confermare l'ottimo potenziale della RS-GP sullo sconnesso tracciato argentino.

Non è passata inosservata invece la rabbia di Fabio Quartararo, che prenderà il via dalla sesta posizione, ma probabilmente aveva il potenziale per fare di più: nel suo giro migliore ha trovato Jack Miller che procedeva lentamente alla penultima curva ed è stato costretto ad abortire il suo tentativo. Motivo per cui l'australiano, caduto e alla fine solo 11°, è finito anche sotto investigazione.

Sembravano averne di più le due Suzuki, che però si ritrovano ancora una volta relegate in terza fila con il settimo tempo di Alex Rins e l'ottavo di Joan Mir, che hanno pagato rispettivamente sette ed otto decimi. In qualifica quindi manca sempre qualcosa alle GSX-RR.

La terza fila si completa poi con l'altra Ducati Pramac di Johann Zarco, mentre in quarta, oltre a Miller, troviamo anche la Honda di Takaaki Nakagami, passato con il secondo tempo dalla Q2 dopo aver recuperato in extremis dal COVID, e la KTM di Brad Binder, che all'ultimo giro sembrava poter dare una scalata decisa alla classifica prima di vanificare tutto con un errore nel T3.

Il primo degli esclusi al termine del Q1 è stato il leader iridato Enea Bastianini, che con la sua Ducati del Gresini Racing è stato beffato per appena 43 millesimi da Nakagami, sprecando una buona occasione per una sbacchettata violenta nel T4.

Questa però non è la sorpresa negativa più grande di queste qualifiche, perché accanto a lui in quinta fila ci saranno due nomi decisamente pesanti: Pecco Bagnaia ha continuato a faticare tantissimo sugli avvalamenti del T4 ed è rimasto fuori per poco meno di un decimo. Il conto da pagare però è salatissimo, perché dovrà schierare la sua Desmosedici GP in 14° posizione.

Non è andata meglio a Franco Morbidelli, che con la sua Yamaha ufficiale si ritrova in quindicesima posizione e a differenza dei due connazionali non è mai stato realmente nella lotta per provare ad entrare in Q2, visto che il suo gap dalla vetta della Q1 è stato di oltre tre decimi.

Un altro escluso di lusso è Miguel Oliveira, solamente 16° con la sua KTM pur essendo reduce dalla bellissima vittoria di Mandalika sul bagnato. La caduta nella FP2 sembra aver tolto un po' di feeling poi anche a Marco Bezzecchi, che sarà al centro della sesta fila con la Ducati del Mooney VR46 Racing. Al suo fianco troverà Andrea Dovizioso, 18° con la Yamaha RNF.

La magra consolazione per Bezzecchi può essere quella di essere stato il migliore dei rookie, anche se forse vale il giusto in una giornata in cui aveva dato la sensazione di poter entrare in Q2. Scatterà 20° invece Fabio Di Giannantonio, che comunque si è messo dietro tutti gli altri esordienti ed anche un veterano come Stefan Bradl, ultimo sulla Honda ufficiale su cui è stato chiamato a sostituire l'indisponibile Marc Marquez.

