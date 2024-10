MotoGP | Prima pole di Acosta davanti a Bagnaia a Motegi, Martin cade ed è 11°

Non è stata una qualifica per cuori deboli quella del Gran Premio del Giappone di MotoGP, con una pioggia intermittente che cadeva più ad infastidire la serenità dei piloti che a bagnare l'asfalto del circuito di Motegi. E in queste condizioni molto difficili è arrivata la prima pole position in carriera di Pedro Acosta, con il rookie della KTM griffata GasGas Tech3 che, in barba ad una situazione molto complicata, è riuscito anche a far segnare il nuovo record del tracciato giapponese in 1'43"018.

In molti vedono un erede di Marc Marquez nello "Squalo di Mazarron" e probabilmente non è casuale che la sua pole position sia arrivata proprio nelle condizioni che tanto ama l'otto volte campione del mondo, quando bisogna quasi gettare il cuore oltre all'ostacolo. Anzi, ad onor del vero, il pilota del Gresini Racing aveva fatto anche meglio, riuscendo addirittura a scendere sotto al muro dell'1'43", ma poi si è visto cancellare il suo giro migliore per un track limits alla curva 4 e quindi si andrà a schierare in nona posizione.

Sembrava una qualifica molto complicata per Pecco Bagnaia, che dopo il primo run era addirittura ultimo nella Q2, invece alla fine il campione del mondo in carica ci ha messo una bella pezza, risalendo fino al secondo posto. Il piemontese ha anticipato il pit stop, lamentandosi nuovamente di una gomma posteriore che gli faceva sentire come se la pista fosse più bagnata di quanto non fosse realmente. Sensazione che evidentemente ha trovato riscontri, perché non appena tornato in pista Pecco ha firmato un 1'43"264 che gli è valso la piazza d'onore.

Il tutto mentre, a rovescio, il suo rivale nella corsa al titolo ha vissuto una qualifica iniziata bene e finita nella ghiaia della via di fuga della curva 9. Probabilmente il leader del Mondiale ha esagerato nel tentativo di migliorarsi con la seconda gomma e l'ha pagato a carissimo prezzo, perché questa scivolata lo ha relegato all'11° posto sulla griglia di partenza, obbligandolo quindi a cercare due grandi rimonte questo fine settimana per non cedere troppi punti a Bagnaia.

Dopo due buone gare a Mandalika, Maverick Vinales invocava una buona qualifica per la sua Aprilia e l'ha trovata a Motegi, riuscendo ad andare a piazzarsi in prima fila a quattro decimi dalla pole di Acosta. Una bella prova per il pilota di Roses, soprattutto se si considera che è l'unico portacolori della Casa di Noale ad essersi infilato nelle prime quattro file.

Ad aprire la seconda c'è la Ducati di Enea Bastianini, che quindi sembra aver recuperato bene dalla brutta caduta di ieri pomeriggio e precede l'altra KTM di Brad Binder. Sesto tempo poi per un buon Franco Morbidelli, che è riuscito a dare una bella scalata alla classifica dopo essere stato costretto a passare dalla Q1 con la sua Ducati del Prima Pramac Racing.

Tutta Ducati la terza fila, con le due GP23 della Pertamina Enduro VR46 che precedono quella del già citato Marc Marquez con nell'ordine Fabio Di Giannantonio settimo e Marco Bezzecchi ottavo. In decima posizione troviamo invece Alex Marquez, che nel corso del primo tentativo si era anche visto rifilare una carenata da Martin che, come detto, scatterà al suo fianco dall'11° casella.

Dopo un venerdì difficile, nella Q1 Fabio Quartararo è riuscito a trovare un bel colpo di reni per regalare alla Yamaha la quarta Q2 consecutiva. In ogni caso, rimane il fatto che le prestazioni brillanti delle ultime uscite sembrano ancora un lontano ricordo, perché "El Diablo" ha chiuso 12°, ma con un ritardo di ben 1"4.

Al termine di una Q1 che non deve essere stata semplice da disputare, con qualche goccia di pioggia che cadeva qua e là sulla visiera e sul cupolino, il primo degli esclusi è stato Raul Fernandez, rimasto fuori per poco più di un decimo con l'Aprilia della Trackhouse Racing.

Lo spagnolo comunque se l'è cavata meglio rispetto alla RS-GP di un Aleix Espargaro che sembra non riuscire ad imboccare l'uscita del tunnel in cui si è infilato recentemente e scatterà addirittura 15° nelle due gare del weekend giapponese.

Tra le due Aprilia c'è la KTM di un Jack Miller che ancora una volta non è riuscito a trovare il modo di piazzarsi nelle prime quattro file dello schieramento. Bisogna scendere fino alla sesta invece per trovare la prima delle Honda, che è nuovamente quella di Johann Zarco, nonostante il francese si sia anche reso protagonista di una scivolata discretamente rovinosa nel corso dell'ultima sessione di prove libere.

Alle spalle del portacolori del Team LCR c'è l'altra RC213V di Joan Mir, che però è stato più lento di quasi due decimi. Bisogna scendere invece fino al 20° posto in griglia per trovare Luca Marini, che ha chiuso dietro anche alla GasGas Tech3 di Augusto Fernandez ed alla Yamaha di Alex Rins.

Non è stata indimenticabile l'ultima qualifica da pilota a tempo pieno nella gara di casa per Takaaki Nakagami, perché il giapponese si è messo dietro solamente i due piloti che non sono presenze fisse sulla griglia della classe regina, ovvero Lorenzo Savadori, che sostituisce sull'Aprilia Trackhouse l'infortunato Miguel Oliveira, e la wild card della Yamaha, l'australiano Remy Gardner.

