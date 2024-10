MotoGP | Previsto un nuovo asfalto a Brno in primavera

Il Motomondiale tornerà in Repubblica Ceca nella stagione 2025. Come in passato, la sede sarà l'Automotodrom Brno. I lavori di ammodernamento, in particolare il nuovo asfalto, sono stati garantiti dal nuovo contratto quinquennale con il promoter della MotoGP Dorna.

Nell'agosto 2023, la società Shakai ha rilevato l'intero impianto da Karel Abraham Sr, padre dell'ex pilota Karel Abraham, che ne era proprietario dal 2005. Il capo della Shakai, Karel Hubacek, ha portato avanti il progetto di riportare la MotoGP a Brno, che ha ricevuto anche il sostegno dell'Automobile Club del Paese e della parte politica della città di Brno. All'inizio della settimana è stato firmato un accordo di cooperazione congiunta. Sono previste anche sovvenzioni finanziarie per il grande evento sportivo.

“Con la firma del memorandum, abbiamo chiarito che siamo interessati al Campionato mondiale di motociclismo”, ha sottolineato Marketa Vankova, sindaco di Brno. “Mettiamo a disposizione 35 milioni di corone all'anno per l'organizzazione della gara”. Si tratta dell'equivalente di circa 1,4 milioni di euro. “Lo consideriamo un investimento nella promozione globale della nostra città. La MotoGP appartiene a Brno. Non vedo l'ora che arrivi il terzo fine settimana di luglio, quando i migliori piloti di moto correranno sul Circuito Masaryk”.

Nel 2025, Brno è in calendario dal 18 al 20 luglio. L'ultima volta che la MotoGP vi si è svolta è stato nel 2020. A causa di incongruenze finanziarie con il proprietario dell'epoca e della mancata volontà di riasfaltare la pista, Brno è stata rimossa dal calendario.

Im August 2020 fand der bisher letzte Grand Prix in Brünn statt Foto: Motorsport Images

Con la nuova organizzazione, il circuito è stato impostato per una permanenza a lungo termine. “Stiamo lavorando su ciò che possiamo fare quest'anno”, afferma il direttore del circuito Hubacek. “Per esempio, stiamo parlando con la Dorna su come modificare alcune zone di camber”.

Il nuovo asfalto era inizialmente previsto per l'autunno, ma i lavori sono stati rimandati. “Non possiamo lavorare sul nuovo asfalto prima della primavera perché il tempo non lo permette. Stiamo già preparando tutto, ma il nuovo asfalto non arriverà prima di marzo”, ha detto il direttore di pista.

“Per me il memorandum è un'altra pietra miliare nella nostra lunga tradizione”, ha continuato Hubacek. “Apprezziamo gli sforzi congiunti di tutte le parti coinvolte per fornire un sostegno a lungo termine a un evento il cui significato va ben oltre il motorsport”.

Mit den Arbeiten für einen komplett neuen Asphalt soll im Frühling begonnen werden Foto: Automotodrom Brno

Jan Stovicek, presidente dell'Automobile Club Ceco, ha elogiato il “grande atteggiamento” del nuovo proprietario della pista: “Il motorsport ha una lunga tradizione nella Repubblica Ceca e, soprattutto, grandi fan”.

“Come evento globale, la MotoGP è una grande spinta per la regione e per l'intera Repubblica Ceca”. Per molti anni, più di 150.000 fan hanno assistito alla gara nella sola giornata di domenica. Solo quando la gara si è svolta nella vicina Austria, a Spielberg, il numero di spettatori è leggermente diminuito.