MotoGP | Previsione KTM: le 850cc potrebbero non essere più lente su metà dei circuiti

Il responsabile tecnico della KTM, Sebastian Risse, ritiene che i nuovi prototipi da 850cc della MotoGP potrebbero eguagliare il ritmo delle moto attuali in circa metà dei circuiti in calendario.

La nuova generazione di MotoGP, che sarà introdotta nel 2027, rappresenta una delle più grandi rivoluzioni tecniche nella storia del Mondiale. Gli attuali motori da 1.000cc saranno sostituiti da motori più piccoli da 850cc, il tutto mentre il campionato ridurrà anche l'impatto dell'aerodinamica ed eliminerà completamente gli abbassatori. Inoltre, Michelin sostituirà Pirelli come fornitore unico di pneumatici della classe regina, aggiungendo un'altra incognita per i cinque costruttori impegnati attualmente.

A causa della riduzione del carico aerodinamico e dei livelli di potenza, è stato ampiamente suggerito che i prototipi MotoGP di nuova generazione potrebbero essere più lenti di diversi secondi rispetto alle attuali moto da 1.000cc, che negli ultimi anni hanno battuto numerosi record sia a livello di tempi sul giro che di distanza di gara.

Tuttavia, Risse non è completamente d'accordo con queste previsioni, avendo supervisionato il primo test della KTM con la sua nuova moto da 850cc a Jerez, lo scorso dicembre. L'ingegnere tedesco ritiene che, a condizione che le prestazioni degli pneumatici rimangano relativamente stabili, le nuove norme non comprometteranno la velocità. O almeno non sarà così su ogni tracciato.

Quando gli è stato domandato quanto potrebbero essere più lente le moto del 2027, Risse ha risposto a Motorsport.com: "Dipende. Penso che sia troppo presto per dirlo per quanto riguarda gli pneumatici, ma se si considera solo la potenza del motore, ci sono alcuni circuiti in cui non si va quasi mai a tutto gas con gli attuali motori da 1000cc. Quindi, se si guarda a Misano, se si guarda a Jerez, non credo che saranno più lente in termini di tempo sul giro. Ma su alcuni circuiti saranno più lente, questo è chiaro".

"Quindi, quando ci sono diversi rettilinei lunghi, si risente della perdita dell'abbassatore e della minore potenza. Ma penso che sia un modo abbastanza sano per rendere le moto più lente, perché questo non comprometterà lo spettacolo".

Seb Risse, Direttore Tecnico Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Quindi, se ora guardo a tutto ciò che abbiamo imparato e a quanto siamo ottimisti al momento con la nostra nuova moto, penso che su metà dei circuiti potremmo non essere più lenti di adesso in termini di tempo sul giro".

"Sull'altra metà andremo più lenti, dobbiamo ancora capire di quanto. Ma la differenza di velocità massima - penso che sarà prevista dalle regole - sarà un passo avanti significativo, quindi parlo di 15-20 km/h".

"Forse, se lo sviluppo continua, è qualcosa che bisogna considerare, quindi non sarà più così. Allora, forse saranno solo 15 km/h su una pista veloce. Ma l'effetto sul tempo sul giro non sarà così drammatico da quel punto di vista".

Anche se le MotoGP 2027 inizialmente non avranno prestazioni eccezionali, si prevede che gli ingegneri recupereranno parte di questo deficit attraverso lo sviluppo nel corso del ciclo regolamentare. Non è ancora chiaro quanto tempo ci vorrà per colmare il divario, ma Risse ritiene che i team continueranno a ottenere più potenza dai motori da 850cc ogni stagione.

"Se guardo indietro alla media dello sviluppo dei nostri motori, troviamo circa 5-6 cavalli all'anno", ha spiegato. "Questo vale anche per questo motore più piccolo, probabilmente anche di più perché il progetto è ancora fresco e all'inizio c'è più margine di miglioramento, poi ad un certo punto si stabilizzerà".

"Ma da questo punto di vista, se ora si avranno 30 CV in meno, non saranno costanti nei prossimi cinque anni, questo è chiaro".