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MotoGP | Pressioni gomme: Acosta propone una soluzione, secondo Pirelli non ci saranno problemi in futuro

Dopo la controversa gara in Indonesia, dove una marea di piloti hanno sofferto alterazioni nei parametri delle Michelin, lo spagnolo ha espresso un suo parere per evitare che si possano verificare altre noie simili, mentre il fornitore di pneumatici 2027 si dice tranquillo in merito.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 13 ott 2026, 10:20

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Nel 2023 la MotoGP ha introdotto una modifica al regolamento tecnico, obbligando i piloti a mantenere una pressione superiore a un determinato valore per un tempo minimo durante la gara. Attualmente, la norma prevede che quella della ruota anteriore debba essere stabile al di sopra di 1,80 bar (1,68 bar per quella posteriore) per il 60% dei giri di un GP, e del 30% nelle Sprint, con sanzioni per inadempienza rispettivamente di 16 e 8 secondi.

Michelin, fornitore unico di pneumatici della Classe regina, ha sviluppato un sistema per monitorarla durante gli eventi ed eventualmente poter applicare sanzioni ai piloti che non rispettano la regola. Proprio domenica scorsa, per citare un esempio, Maverick Viñales è stato penalizzato di 16" per non aver mantenuto la pressione minima per il tempo stabilito.

Ma a Mandalika, lo stesso problema ha colpito vari piloti, tra cui Jorge Martín sabato, e Marc Márquez e Pedro Acosta, domenica. Questi ultimi due hanno trascorso metà gara a superarsi e farsi superare a vicenda, per poter stare l’uno dietro all’altro e far salire la pressione. Il risultato è stato che hanno rallentato così tanto il ritmo che negli ultimi giri è arrivato Ai Ogura, scavalcando entrambi.

Sabato, Martín ha avuto un problema simile: partiva quinto in griglia e aveva regolato la pressione degli pneumatici pensando di dover stare dietro ad altri piloti, quindi la pressione era leggermente superiore al minimo. Tuttavia, alla prima curva, il ragazzo di Aprilia si è ritrovato in testa, con aria pulita davanti a sé, e dopo otto giri ha dovuto attendere Márquez, che lo seguiva, per lasciarlo passare e far salire la pressione.

L’indicatore sul display della moto del madrileno gli ha segnalato che era fuori limite fino all’ultimo giro dello Sprint e quando ha cercato di recuperare, non solo non ci è riuscito, ma ha perso due posizioni andando leggermente largo in una curva. Marc ha vinto e si è portato in testa al Mondiale, anche se il giorno dopo 'Martinator' ha riconquistato il primo posto in classifica generale.

Acosta propone una soluzione

"La regola della pressione è la più grande assurdità del campionato - ha dichiarato domenica Acosta dopo aver dovuto lasciar passare ben tre volte Márquez, nonostante avesse un ritmo di gran lunga superiore a quello della Ducati - Non puoi lottare per il titolo e poi trovarti in una situazione del genere".

"Capisco che dovremmo avere una pressione minima prima di partire per la gara, ma non si può decidere cosa succede durante il suo svolgimento. Ad esempio, ieri è successo con Martin: immagino che la sua gara fosse stata pianificata con pensando a Bezzecchi e Marc davanti. Non si può controllare ciò che fanno gli altri in questo caso".

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Per Acosta esiste una soluzione che potrebbe essere più pratica ed eviterebbe questo tipo di situazioni.

"Se avessimo tutti una pressione standard in griglia, sarebbe più facile. Andare con la pressione troppo alta è addirittura pericoloso. In questo modo, Michelin potrebbe stabilire un intervallo di pressione per la ruota anteriore prima dell’inizio della gara, e verificare in griglia che tutti abbiano la stessa pressione; è una cosa che si fa in un attimo, dopo puoi concentrarti solo sul cercare di vincere".

Con Pirelli non succederà

Uno dei motivi per cui la MotoGP non è preoccupata in questo momento per la questione è che l’arrivo di Pirelli nel 2027 come fornitore unico al posto di Michelin impedirà che si verifichino situazioni del genere.

Motorsport.com ha parlato con Giorgio Barbier, direttore delle competizioni motociclistiche di Pirelli, lo scorso luglio, dopo che Joan Mir (Honda HRC) aveva perso il podio al GP dei Paesi Bassi a causa della pressione dello pneumatico anteriore.

Barbier ha spiegato che Pirelli manterrà la norma sulle pressioni a partire dal 2027: "Dobbiamo avere grande rispetto per l’attuale fornitore della MotoGP (Michelin). Se dopo undici anni ha stabilito una regola, insieme a Dorna, perché ritiene che correre a pressioni basse possa costituire un pericolo, non posso dire che tale pericolo non esista. Perché non conosco ancora a fondo le MotoGP".

Tuttavia, il dirigente italiano aggiunge: "Con i nostri pneumatici abbiamo una finestra operativa di pressioni piuttosto ampia. Ogni pilota può scegliere. Il comportamento della gomma non cambia molto da una pressione all’altra”.

Questo lasciando intendere che con Pirelli non ci saranno problemi con la pressione degli pneumatici né sanzioni ai piloti ore dopo la fine di una gara: “Non possiamo continuare a vedere cose del genere”.

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