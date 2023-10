MotoGP | Pressione gomme troppo bassa: Aleix Espargaro penalizzato 3"

La verifica del rispetto dei valori delle pressioni delle gomme imposti dalla Michelin inizia a mietere le prime vittime. Fino a Buriram erano arrivati solamente dei warning, ovvero la sanzione prevista per la prima volta in cui un pilota viene trovato con un valore inferiore a quelli consentiti per oltre il 50% della distanza della gara lunga (il 30% in occasione della Sprint).

In Thailandia invece per la prima volta questa novità regolamentare ha avuto un impatto anche sulla classifica finale di una corsa. Aleix Espargaro, che con la sua Aprilia si era piazzato quinto, si è visto infliggere una penalità di 3", perché per lui si trattava della seconda infrazione dopo quella riscontrata due settimane fa, in occasione del Gran Premio d'Indonesia.

Una penalità pesante per il portacolori della Casa di Noale, perché gli ha fatto perdere la bellezza di tre posizioni, arretrandolo quindi all'ottavo posto finale. Ad approfittarne sono state invece la Yamaha di Fabio Quartararo, la Honda di Marc Marquez e la Ducati di Luca Marini, che hanno guadagnato una posizione ciascuna.

Quella di Espargaro non è stata l'unica infrazione ravvisata dai commissari, perché anche la GasGas Tech3 del fratello Pol, la Honda di Marc Marquez e la Ducati del vincitore Jorge Martin sono state trovate al di sotto del valore minimo consentito.

Non deve stupire nel caso di Martin, che ha fatto quasi tutta la gara in aria pulita essendo al comando. Gli altri invece probabilmente temevano troppo un innalzamento dei valori in una gara che si prospettava di gruppo e con alte temperature e sono stati troppo bassi con il valore di base.