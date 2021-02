MotoGP: presentazione ai test in Qatar per la Suzuki

A poco a poco stanno emergendo le date delle presentazioni delle diverse squadre del Mondiale MotoGP 2021, e ora è stato appreso che i campioni in carica, Joan Mir e la Suzuki, si presenteranno ufficialmente durante il primo test pre-campionato, che si terrà in Qatar dal 5 al 7 marzo.

La formazione più forte dell'atipica stagione 2020, formata dal campione Mir e dal terzo classifica Alex Rins, avrà una nuova livrea, con la presenza di un nuovo sponsor, il marchio di bevande energetiche Monster, che potrebbe non essere l'unica nuova aggiunta, in attesa di accordi in via di definizione da parte del management del team.

La presentazione del team Suzuki sarà trasmessa in diretta su internet dal circuito di Losail, in Qatar, dove il 5 marzo si terrà lo shakedown per i collaudatori ed i rookie, seguito da due giornate aperte a tutti. Resta solo da decidere se l'evento avrà luogo il 5 o il 6 marzo.

La danza delle presentazioni è iniziata il 10 dicembre, quando lo Sky Racing Team VR46 ha mostrato la livrea della Ducati di Luca Marini, sulla quale correrà per il team Esponsorama per fare il suo debutto nella classe regina.

Il 19 gennaio, senza preavviso o annunci, la KTM ha divulgato tramite il suo sito ufficiale le foto della livrea della moto 2021, con accanto i piloti ufficiali Brad Binder e Miguel Oliveira.

La danza delle presentazioni proseguirà questa settimana, venerdì: ad Andorra verrà presentato l'intero team Esponsorama, con Marini ed Enea Bastianini, la cui Ducati GP19, meccanicamente identica a quella del compagno di squadra, sarà dipinta con una livrea differente.

Il 9 febbraio sarà il turno della Ducati di presentare la squadra ufficiale con Jack Miller e Pecco Bagnaia.

Il 15 febbraio toccherà poi a Maverick Vinales e Fabio Quartararo, quindi alla Yamaha, mentre tre giorni più tardi sarà la volta del Team Petronas con Franco Morbidelli e Valentino Rossi.

Subito dopo le due presentazioni Yamaha, ecco la Repsol Honda, che per la prima volta mostrerà insieme Marc Marquez ed il nuovo arrivato Pol Espargaro.

Presentazioni MotoGP 2021

Data Team Dove 10 dicembre Esponsorama (Sky VR46)* TV 19 gennaio Red Bull KTM Factory Racing online 5 febbraio Esponsorama Instagram 9 febbraio Ducati online 15 febbraio Monster Yamaha online 18 febbraio Petronas Yamaha online 2X febbraio

Repsol Honda online 5 o 6 marzo

Suzuki Qatar Da confermare

Aprilia Gresini - Da confermare

Pramac Ducati - Da confermare

LCR Honda - Da confermare

KTM Tech3 - *Solo la moto di Luca Marini