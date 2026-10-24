MotoGP Australia
MotoGP | Pramac sorprende Miller con una livrea speciale nella sua ultima gara di casa
Il Prima Pramac Racing ha realizzato una livrea speciale per l'ultima apparizione di Jack Miller nel GP d'Australia di MotoGP prima del suo passaggio nel Mondiale Superbike.
Jose Carlos de Celis
Modificato: 24 ott 2026, 00:04
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Aggiungi come fonte preferita
"Non sono sicuro di come dovrei riuscire a mantenere la compostezza questo fine settimana", aveva ammesso Jack Miller questo venerdì al GP d'Australia di MotoGP, che rappresenta un doppio addio. Da un lato, è l'ultima volta (almeno per un po') del circuito di Phillip Island, ma sarà anche l'ultima volta del pilota australiano nella gara di casa prima di porre fine alla sua parentesi di 16 anni nel mondiale e approdare nel Mondiale SBK.
Jack Miller, Prima Pramac
Foto de: Jesus Robledo
Il Prima Pramac Racing ha sorpreso Miller con una livrea speciale per il resto del fine settimana, una moto completamente gialla con sfumature verdi ed un grande "Thanks" accanto al numero nella parte anteriore.
Miller, che questo fine settimana conta sulla presenza della sua famiglia e dei suoi amici, ha commentato: "Una sorpresa davvero fottutamente speciale da parte del team con questa livrea per la mia ultima gara di MotoGP qui sull'Isola. Sinceramente, significa molto per me".
Jack Miller, Prima Pramac
Foto de: Jesus Robledo
"Avere la mia famiglia, le mie ragazze, i miei amici e tutte queste leggende intorno a me per un ultimo Gran Premio di casa è qualcosa che non dimenticherò mai. Mi sento davvero fottutamente fortunato".
La giornata di venerdì è stata un'altalena di emozioni per Miller, che prima di questo omaggio è caduto nella FP1 ma è riuscito a chiudere terzo. Poi, nella sessione del pomeriggio ha terminato 12°, restando a soli 67 millesimi dall'accesso diretto alla Q2.
Jack Miller, Prima Pramac
Foto de: Jesus Robledo
"È davvero speciale essere tornato sull'Isola per l'ultimo Gran Premio di casa. Avere qui tutta la mia famiglia, gli amici e tutti quelli che mi hanno sostenuto nel corso degli anni significa tantissimo", ha concluso.
Come si può vedere nelle immagini condivise dal team e dallo stesso pilota, oltre alla sua moto, anche i suoi meccanici si sono vestiti di giallo, con un design uguale a quello della sua Yamaha.
Vogliamo la vostra opinione!
Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?
Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.
- Il team di Motorsport.com
Leggere e inviare commenti
Leggi anche :
Condividi o salva questo articolo
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Articolo precedente MotoGP | Marini non recupera: è out per il resto del GP d'Australia a causa di un virus
Top Comments
Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?
Vedi di più e commenta
More from
Jose Carlos de Celis
MotoGP | 10° titolo per Márquez? La Ducati ci crede già! Ecco il dietro le quinte di Aragón
MotoGP
MotoGP
Aragon
1 gm
MotoGP | 10° titolo per Márquez? La Ducati ci crede già! Ecco il dietro le quinte di Aragón
Il Motomondiale piange Marc van der Straten, fondatore e proprietario del team Marc VDS
Moto2
Moto2 3 gm
Il Motomondiale piange Marc van der Straten, fondatore e proprietario del team Marc VDS
Bulega domina e vince la Race of Champions Ducati. Bagnaia quinto, Marquez indietro
MotoGP
MotoGP 3 gm
Bulega domina e vince la Race of Champions Ducati. Bagnaia quinto, Marquez indietro
More from
Jack Miller
MotoGP | Rins fa l'autostop e Miller lo riporta ai box con tanto di stoppie: "Me la sono fatta addosso"
MotoGP
MotoGP
Giappone
20 g
MotoGP | Rins fa l'autostop e Miller lo riporta ai box con tanto di stoppie: "Me la sono fatta addosso"
MotoGP | Miller "imbarazzato" per il suo finale in Austria: "Facevo f*****i tempi da Bagger"
MotoGP
MotoGP
Austria
1 gm
MotoGP | Miller "imbarazzato" per il suo finale in Austria: "Facevo f*****i tempi da Bagger"
Miller: "Voglio diventare il miglior pilota possibile di SBK, non sognare un ritorno in MotoGP"
MotoGP
MotoGP 1 gm
Miller: "Voglio diventare il miglior pilota possibile di SBK, non sognare un ritorno in MotoGP"
More from
Pramac Racing
MotoGP | Stagione finita per Razgatlıoğlu a causa di un infortunio alla spalla
MotoGP
MotoGP
Australia
3 g
MotoGP | Stagione finita per Razgatlıoğlu a causa di un infortunio alla spalla
MotoGP | Razgatlioglu si sottoporrà ad un controllo alla spalla: "Spero di non dovermi operare"
MotoGP
MotoGP
Indonesia
11 g
MotoGP | Razgatlioglu si sottoporrà ad un controllo alla spalla: "Spero di non dovermi operare"
MotoGP | Cresce la frustrazione per Razgatlioglu: "Ho finito la gara solo per rispetto verso Yamaha"
MotoGP
MotoGP
Austria
28 g
MotoGP | Cresce la frustrazione per Razgatlioglu: "Ho finito la gara solo per rispetto verso Yamaha"
Ultime notizie
MotoGP | Pramac sorprende Miller con una livrea speciale nella sua ultima gara di casa
MotoGP
MtGP MotoGP
Australia
6 min
MotoGP | Pramac sorprende Miller con una livrea speciale nella sua ultima gara di casa
F1 | Leclerc sorride: novità promosse, ma la vera chiave è aver trovato subito un buon bilanciamento
Formula 1
F1 Formula 1
Stati Uniti
19 min
F1 | Leclerc sorride: novità promosse, ma la vera chiave è aver trovato subito un buon bilanciamento
MotoGP | Marini non recupera: è out per il resto del GP d'Australia a causa di un virus
MotoGP
MtGP MotoGP
Australia
33 min
MotoGP | Marini non recupera: è out per il resto del GP d'Australia a causa di un virus
F1 | Austin, Libere 2: Leclerc resta davanti in un venerdì da leone, ma Antonelli è vicinissimo. Max 3°
Formula 1
F1 Formula 1
Stati Uniti
1 h
F1 | Austin, Libere 2: Leclerc resta davanti in un venerdì da leone, ma Antonelli è vicinissimo. Max 3°
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Hai due opzioni:
- Diventa un iscritto
- Disattiva il blocco delle pubblicità
Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui
Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina
Gestisci gli avvisi
Iscriviti