MotoGP Australia

MotoGP | Pramac sorprende Miller con una livrea speciale nella sua ultima gara di casa

Il Prima Pramac Racing ha realizzato una livrea speciale per l'ultima apparizione di Jack Miller nel GP d'Australia di MotoGP prima del suo passaggio nel Mondiale Superbike.

Jose Carlos de Celis

Modificato: 24 ott 2026, 00:04

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"Non sono sicuro di come dovrei riuscire a mantenere la compostezza questo fine settimana", aveva ammesso Jack Miller questo venerdì al GP d'Australia di MotoGP, che rappresenta un doppio addio. Da un lato, è l'ultima volta (almeno per un po') del circuito di Phillip Island, ma sarà anche l'ultima volta del pilota australiano nella gara di casa prima di porre fine alla sua parentesi di 16 anni nel mondiale e approdare nel Mondiale SBK.

Jack Miller, Prima Pramac

Foto de: Jesus Robledo

Il Prima Pramac Racing ha sorpreso Miller con una livrea speciale per il resto del fine settimana, una moto completamente gialla con sfumature verdi ed un grande "Thanks" accanto al numero nella parte anteriore.

Miller, che questo fine settimana conta sulla presenza della sua famiglia e dei suoi amici, ha commentato: "Una sorpresa davvero fottutamente speciale da parte del team con questa livrea per la mia ultima gara di MotoGP qui sull'Isola. Sinceramente, significa molto per me".

Jack Miller, Prima Pramac

Foto de: Jesus Robledo

"Avere la mia famiglia, le mie ragazze, i miei amici e tutte queste leggende intorno a me per un ultimo Gran Premio di casa è qualcosa che non dimenticherò mai. Mi sento davvero fottutamente fortunato".

La giornata di venerdì è stata un'altalena di emozioni per Miller, che prima di questo omaggio è caduto nella FP1 ma è riuscito a chiudere terzo. Poi, nella sessione del pomeriggio ha terminato 12°, restando a soli 67 millesimi dall'accesso diretto alla Q2.

Jack Miller, Prima Pramac

Foto de: Jesus Robledo

"È davvero speciale essere tornato sull'Isola per l'ultimo Gran Premio di casa. Avere qui tutta la mia famiglia, gli amici e tutti quelli che mi hanno sostenuto nel corso degli anni significa tantissimo", ha concluso.

Come si può vedere nelle immagini condivise dal team e dallo stesso pilota, oltre alla sua moto, anche i suoi meccanici si sono vestiti di giallo, con un design uguale a quello della sua Yamaha.

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