MotoGP | Pramac presenta la nuova livrea con i colori Prima

Carica lettore audio

Il Gran Premio d’Italia rappresenta sempre un appuntamento molto atteso da piloti, squadre...e sponsor. Proprio in occasione del weekend del Mugello infatti, il team Pramac ha deciso di svelare i nuovi colori che avranno le due Ducati di Jorge Martin e Johann Zarco da qui alla fine della stagione. Sarà Prima Assicurazioni il nuovo title sponsor della squadra satellite di Ducati, che rende così le due Desmosedici GP22 rosse, bianche e viola, colore che va a sostituire il blu che le ha caratterizzate fino alla scorsa gara.

La squadra cambia anche nome e si chiamerà Prima Pramac Racing, proprio in funzione dello sponsor principale che colora le due Ducati. Si tratta di una collaborazione con Prima Assicurazioni, un’agenzia assicurativa italiana che sarà presente sulle moto della Casa di Borgo Panigale per tutta la stagione e per i prossimi due anni (fino alla fine del 2024).

Non è la prima volta che il team Pramac presenta una livrea speciale in occasione del Gran Premio d’Italia: nel 2019 infatti aveva scelto il nero e giallo in omaggio a Lamborghini, ma si trattava di colori speciali utilizzati solo nel weekend del Mugello. La livrea viola di Prima Assicurazioni invece sarà fissa, tanto da dare il nome al team.

Johann Zarco, Jorge Martin, Pramac Racing 1 / 4 Foto di: Pramac Racing Johann Zarco, Jorge Martin, Pramac Racing 2 / 4 Foto di: Pramac Racing Johann Zarco, Pramac Racing 3 / 4 Foto di: Pramac Racing Jorge Martin, Pramac Racing 4 / 4 Foto di: Pramac Racing

Paolo Campinoti, CEO di Pramac, dichiara: “Oggi inizia un nuovo capitolo della storia di Pramac Racing, sono orgoglioso di annunciare qui al Gran Premio del Mugello l'inizio di un'importante collaborazione tra Pramac Racing e Prima Assicurazioni. Oggi i colori di Pramac Racing cambiano per portare per la prima volta il viola nella nostra storia. Prima Pramac Racing sarà il nome della nostra squadra per i prossimi tre anni, sperando che questo possa essere solo l'inizio di una grande ed entusiasmante avventura, siamo sicuri che insieme avremo grandi soddisfazioni. Ringrazio George Ottathycal per aver creduto in questo grande progetto insieme a noi".

George Ottathycal, CEO di Prima Assicurazioni, afferma: “Oggi inizia un'importante partnership tra due aziende abituate a mettere tecnologia, talento e lavoro di squadra al centro del loro successo. L'ingresso nel mondiale ci aiuterà a rafforzare il nostro posizionamento di marca nel segmento moto, nel quale abbiamo già una quota di quasi il 10% di veicoli assicurati, e supporterà la nostra strategia di espansione internazionale. Crediamo che il percorso di collaborazione intrapreso sarà ricco di momenti di dialogo tra le due aziende, e avremo l'opportunità di imparare qualcosa l'uno dall'altro, trovando nuovi spunti di sviluppo e crescita".