MotoGP | Pramac presenta in Bahrain alla vigilia del GP di F1

La presentazione della livrea della Ducati Desmosedici GP24 che sarà affidata a Jorge Martín e Franco Morbidelli sarà uno degli eventi che faranno parte dell'anteprima del Gran Premio di Formula 1 del Bahrainil 28 febbraio nel paddock del Sakhir International Circuit.

L'amicizia del proprietario della scuderia italiana Paolo Campinoti con l'attuale amministratore delegato della F1 Stefano Domenicali ha reso l'ex direttore sportivo della Ferrari un habitué del paddock della MotoGP, quando i suoi impegni lo consentono. Le moto Pramac, inoltre, sfoggiano da anni il logo ufficiale della F1 sul codone.

In qualità di team partner Ducati, Pramac avrà, per la terza stagione consecutiva, dei prototipi factory in versione 2024, identici a quelli verniciati in rosso del team ufficiale bolognese.

Al suo quarto anno in MotoGP, sempre con Pramac, Jorge Martín sarà la punta di diamante del progetto, cercando di portare la lotta per il titolo mondiale fino all'ultima gara, come ha fatto lo scorso anno con Pecco Bagnaia.

Martin, che è arrivato a comandare la classifica (anche se per poche ore) e ha vinto sei gare sprint e quattro gran premi, è ancora in lotta per diventare il primo campione del mondo di un team satellite nella storia della MotoGP, anche se lo spagnolo ha un contratto diretto con la Ducati ed è il secondo pilota più pagato della casa.

Al debutto nell'altra GP24 nel 2024 c'è il pilota italiano Franco Morbidelli, che sarà alla sua settima stagione nella classe regina dopo aver debuttato nel 2018 con una Honda per Marc VDS e cinque anni con la Yamaha, gli ultimi due con il team ufficiale. Morbidelli, membro della VR46 Riders Academy, ha conquistato il secondo posto nel campionato mondiale nel 2020 su una M1 per l'allora team satellite Yamaha Petronas.

A 29 anni, al pilota romano è stata offerta una grande opportunità sulla moto più competitiva della griglia, ma Franco non avrà un inizio di stagione facile dopo aver saltato i test per un trauma cranico rimediato in allenamento a Portimao. Ha firmato per un solo anno con la Ducati e dovrà dimostrare di meritare di continuare prima della pausa estiva.

La presentazione di Pramac è l'ultima dei team della MotoGP per la stagione 2024, che prenderà il via il weekend del 10 marzo con il GP del Qatar e che quest'anno ha in programma 21 eventi, con l’ultimo appuntamento a Valencia il 17 novembre.