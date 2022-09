MotoGP | Pramac: Gino Borsoi sarà il team manager dal 2023

Carica lettore audio

Dalla partenza di Francesco Guidotti per KTM alla fine del 2021, Fonsi Nieto ha mantenuto parte delle sue responsabilità all'interno del Prima Pramac Racing, mentre Claudio Calabresi ha ricoperto il ruolo di team manager. Questa soluzione temporanea si concluderà nel 2023, quando Calabresi lascerà il posto all'ex pilota Gino Borsoi, attualmente direttore sportivo del Team Aspar, che gareggia in Moto2, Moto3 e MotoE.

La notizia è stata annunciata da Sky Sport Italia e Gino Borsoi si è rifiutato di entrare nei dettagli, ma è stata poi confermata da Davide Tardozzi. "Credo che Paolo Campinoti abbia fatto un'ottima scelta", ha commentato il team manager della Ducati sul sito ufficiale della MotoGP. "Gino è un team manager di grande esperienza e siamo molto felici di dargli il benvenuto".

Anche Zarco si è detto soddisfatto di quest'assunzione di alto profilo. "Gino è forte, è uno che respira le corse e questo mi piace", ha commentato il francese, contento di vedere una personalità così esperta unirsi a Pramac. "In termini di corse motociclistiche, è uno che le ha vissute da vicino per così tanti anni che può offrire qualcosa di bello. Un po' come Fonsi, che è rimasto nel mondo delle corse. Lavorare con team più piccoli, che si concentrano maggiormente sulle prestazioni, sull'equilibrio dei piloti e così via, per fare la differenza, può dare un tocco in più".

Gino Borsoi ha conquistato tre podi nella classe 125, nella quale ha corso dal 1996 al 2004. Nella sua ultima stagione nel campionato ha assunto un ruolo di manager, correndo con una propria squadra. Alla fine del 2005 è entrato a far parte del team Aspar, che dal suo arrivo ha vinto tre titoli piloti in 125 e uno in Moto3. Borsoi ha già ricoperto un ruolo in MotoGP, essendo stato direttore sportivo di Aspar quando il team spagnolo ha corso anche nella classe regina dal 2010 al 2018.

La nomina del nuovo team manager offre al Prima Pramac Racing un quadro più chiaro del suo futuro. La recente conferma di Enea Bastianini nel team ufficiale Ducati ha portato alla conferma di Jorge Martin al fianco di Johann Zarco. Zarco dovrà però cambiare il suo capo meccanico: Marco Rigamonti entrerà nel team factory per assistere Bastianini, che non potrà più contare su Alberto Giribuola, in partenza per la KTM.

Venerdì Pramac ha anche ricevuto la conferma che i suoi piloti avranno di nuovo a disposizione l'ultima versione della Desmosedici GP nel 2023, cosa che non è mai stata in dubbio visto che la squadra italiana è la più vicina a Ducati tra i tre team satellite.