MotoGP: Pramac conferma Zarco e Martin per il 2022

Non c'erano molti dubbi a riguardo, ma ora è stato messo tutto nero su bianco: il Pramac Racing si presenterà al via della stagione 2022 della MotoGP con la stessa formazione. Del resto, i risultati raccolti finora, non lasciavano presagire nulla di diverso.

Saranno dunque Johann Zarco, 30 anni francese, e Jorge Martín, 23 anni spagnolo, a difendere ancora i colori del team per la prossima stagione di MotoGP.

Dopo i primi sei GP, Zarco occupa la seconda posizione in classifica generale con tre podi, mentre Martín, esordiente quest’anno nella classe regina, ha ottenuto uno splendido terzo posto e la pole position nella seconda gara in Qatar, ma è stato poi vittima di un brutto incidente a Portimao, che lo ha tenuto fuori dai GP fino a questo weekend.

Entrambi i piloti, sotto contratto direttamente con Ducati, potranno disporre il prossimo anno delle Desmosedici GP 2022, quindi due moto identiche a quelle del team ufficiale.

"Siamo molto soddisfatti di poter continuare questo progetto con Johann e Jorge, due ragazzi con cui ci troviamo molto bene e con i quali stiamo raggiungendo ottimi risultati. Sia noi che Ducati crediamo fermamente nelle loro capacità: non potremmo essere più felici", ha detto il proprietario del team, Paolo Campinoti.

"Johann e Jorge quest’anno si sono inseriti benissimo nel team Pramac Racing per cui, insieme a Paolo Campinoti e Francesco Guidotti, abbiamo deciso di proseguire con loro per il 2022. Ad entrambi metteremo a disposizione le moto ufficiali anche per la prossima stagione e siamo certi che ci daranno ancora molte soddisfazioni", ha aggiunto Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati.

Jorge Martin, Johann Zarco, Pramac Ducati