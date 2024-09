MotoGP | Pramac conferma l’ingaggio di Oliveira fino al 2026

Si tratta ormai di un segreto mal celato, ma solo oggi arriva l’annuncio ufficiale: Miguel Oliveira continuerà a correre in MotoGP nel 2025 e nel 2026 vestendo i colori del team Pramac. Il portoghese disporrà di una Yamaha, dato che la squadra di Paolo Campinoti ha rotto il lungo rapporto con Ducati per passare alle moto giapponesi dal prossimo anno. Squadra completamente rinnovata per Pramac, con Oliveira che affiancherà Jack Miller, anche se quest’ultimo non è stato ancora annunciato.

Quella del 2025 sarà la 15^ stagione di Miguel Oliveira nel mondiale, la settima in MotoGP: nella classe regina ha debuttato nel 2019 vestendo i colori KTM del team Tech 3. Confermato l’anno successivo, ha conquistato la sua prima vittoria in Austria nel 2020, ripetendosi nella gara di casa a Portimao. Nel 2021 è passato al team ufficiale KTM, dove è rimasto anche l’anno seguente. Da quest’anno è in forza al team Trackhouse, dove corre con l’Aprilia.

I risultati al di sotto delle aspettative lo collocano attualmente in 13^ posizione nella generale e il suo miglior risultato stagionale è stato un secondo posto nella Sprint del Sachsenring, insieme a un sesto posto nella gara domenicale in Germania, il suo miglior weekend dell'anno. Alla fine di quest’anno, saluterà la formazione Aprilia-Trackhouse per unirsi al progetto Yamaha. Oliveira porterà alla squadra di Campinoti l’esperienza maturata sia in KTM che in Aprilia.

"È un grande privilegio per me rappresentare un brand iconico del nostro sport come Yamaha. Nei miei anni di lavoro per arrivare in MotoGP, ho sempre guardato le moto blu con grande entusiasmo", spiega Miguel Oliveira. "Ora è realtà e voglio ringraziare Yamaha Motor Company per il suo impegno nei miei confronti in una fase di passaggio così importante per il progetto. Lin Jarvis è stato una figura chiave per l'inizio delle trattative e far sì che questo fosse realtà. Potrò essere utile in questo periodo di transizione per riportare la moto al top. Voglio ringraziare Paolo Campinoti, Gino Borsoi e tutto lo staff Pramac per iniziare questo viaggio insieme. Non posso essere più felice ed entusiasta di cominciare questo nuovo capitolo".

Anche Lin Jarvis esprime il proprio entusiasmo per l'arrivo di Oliveira: "Siamo felici di annunciare che un pilota professionista e di esperienza come Miguel Oliveira si unisce alla line-up Yamaha per il 2025 e il 2026, gli diamo un grande benvenuto Progetto Yamaha MotoGP. Miguel è un pilota che ha un grande know-how tecnico, esperienza, velocità e precisione. Tutte caratteristiche utili per migliorare le performance della Yamaha YZR-M1. Non vediamo l'ora di lavorare con lui come membro chiave del progetto Yamaha MotoGP e potrà contare sul nostro pieno supporto".