MotoGP | Pramac completa la line-up 2027 con l'ingaggio del rookie Izan Guevara

Quella che porta al Gran Premio d'Aragon è stata una settimana frenetica per il mercato piloti della MotoGP. Non ha riservato particolari colpi di scena, perché parliamo operazioni che erano tutte ormai definite da tempo e che attendevano solamente di essere ufficializzate, però sono stati ben quattro gli annunci.

L'ultimo, ma solo in ordine temporale, è stato quello del Prima Pramac Racing. La struttura satallite della Yamaha ha prima salutato Jack Miller, che quindi esce dal progetto dopo due stagioni in sella alla M1, e poi confermato la promozione di Izan Guevara, che nel 2027 farà il suo debutto nella classe regina.

Si parla di promozione perché il 22enne spagnolo difende i colori della squadra di Paolo Campinoti anche in Moto2, nella quale attualmente occupa il secondo posto nella classifica iridata, distanziato di 42,5 punti dal battistrada Manu Gonzalez e con una vittoria all'attivo in questa stagione.

"Per me è un sogno che si avvera. Raggiungere la MotoGP è sempre stato il mio obiettivo, e so bene quanto sia difficile arrivare nella classe regina. Ci sono voluti molti anni di duro lavoro e sacrifici da parte di tante persone che mi circondano", ha detto Guevara, che alla fine dello scorso anno ha già avuto modo di effettuare un test in sella alla M1 a Valencia, come premio per la sua prima vittoria in Moto2, ottenuta proprio sul tracciato spagnolo.

"Voglio ringraziare la Yamaha per la fiducia che mi ha dimostrato. Questa opportunità non è solo il risultato dei miei sforzi, ma anche del sostegno che ho ricevuto dai miei genitori, dal mio team, dal mio fisioterapista e da tutti coloro che mi hanno aiutato a crescere sia come pilota che come persona", ha aggiunto Izan, che nel 2022 ha conquistato il titolo della Moto3.

Izan Guevara, Pramac Racing Foto di: Pramac Racing

Un salto di categoria che arriva al momento giusto, quando ci sarà il debutto del nuovo regolamento, con le moto da 850cc, meno aerodinamica, il bando degli abbassatori ed il passaggio dalle gomme Michelin a quelle della Pirelli.

"Guardando al 2027, sono entusiasta di questa sfida. La MotoGP entrerà in una nuova era e penso che ciò creerà opportunità per i piloti che compiranno il salto di categoria. Il mio primo obiettivo sarà imparare, adattarmi il più rapidamente possibile e lavorare a stretto contatto con la squadra. Poi, passo dopo passo, voglio continuare a migliorare e raggiungere il livello più alto possibile".

Ora che ha raggiunto il suo obiettivo per il futuro, ne resta un altro da puntare con decisione nel presente però: "Allo stesso tempo, sono molto sereno perché la mia attenzione rimane completamente concentrata sulla Moto2. Stiamo lottando per il campionato e il mio obiettivo è chiudere questo capitolo della mia carriera nel miglior modo possibile".

A dividere il box con lui ci sarà il confermato Toprak Razgatlioglu, tre volte campione del mondo della Superbike, che ha vissuto un anno di esordio complicato, ma che ha anche un comprovato talento, che nessuno mette in discussione. Non a caso, Campinoti ha sottolineato l'importanza del compito che gli è stato affidato dalla Yamaha, ovvero quello di crescere i talenti del futuro del marchio.

"L'inserimento di Izan nella nostra struttura MotoGP rappresenta una parte importante della filosofia alla base della nostra partnership con Yamaha: sviluppare giovani talenti e creare un percorso chiaro verso la classe regina. Siamo orgogliosi di far parte del percorso di Izan e non vediamo l'ora di scoprire cosa potremo realizzare insieme", ha detto il manager italiano.