MotoGP | Pramac augura il meglio a Martin, ma intanto c'è un Mondiale da vincere

Jorge Martin terminerà la sua attuale avventura professionale con il Pramac Racing nella stagione 2024. L'attuale leader della classifica generale della MotoGP era in lizza per la seconda sella ufficiale della Ducati per le prossime stagioni e sembrava vicino ad aggiudicarsela all'arrivo al Mugello di giovedì, dopo la conferma dei vertici del team di Borgo Panigale. Ma, dopo che la notizia è trapelata, Marc Marquez ha rifiutato l'opzione di correre per la squadra di Paolo Campinoti e ha forzato la mano ipotizzando una possibile uscita dai ranghi dall'azienda italiana.

Alla fine, la Ducati ha preso in considerazione un ripensamento e, di fronte a questa situazione, Martin ha scelto di lasciar perdere la possibilità di guidare la futura GP25 e ha firmato per l'Aprilia con un contratto pluriennale, sostituendo il suo buon amico Aleix Espargaró.

In questo modo, il pilota di San Sebastián de los Reyes lascerà la squadra con cui ha trascorso tutta la sua vita sportiva nella classe regina, a partire dalla stagione 2021, quando ha conquistato la sua prima pole position e il suo primo podio. Nel 2022, dopo un duro infortunio in Portogallo, ha ottenuto la sua prima vittoria, nel GP d'Austria, ma la sua prestazione non è stata sufficiente a fargli guadagnare la tuta Rossa, con la Ducati che ha scelto Enea Bastianini per la struttura factory.

Lo spagnolo si è ripreso da quanto accaduto ed è andato di bene in meglio nel 2023, finendo per lottare per il titolo contro Pecco Bagnaia, soprattutto a partire dal Montmeló. Martin ha portato la battaglia fino a Valencia, ma l'ultima domenica dell'anno la corona è scivolata a favore del campione in carica. Ancora una volta, Martín è tornato più forte in questa stagione, con 2 vittorie e 5 podi nelle gare lunghe, oltre a 3 vittorie nelle Sprint, che lo hanno reso leader dal GP del Portogallo, il secondo dell'anno.

Martedì, dopo che è stata confermata la sua partenza verso la Casa di Noale, il Pramac Racing ha voluto salutare il suo pilota, con il quale nel 2023 ha fatto la storia come miglior team indipendente, la prima volta che un satellite ha guidato la classifica nell'era moderna della MotoGP. E ha confermato che lo sosterrà fino alla fine e farà "tutto il possibile" per cercare di concludere "nel migliore dei modi", realizzando il sogno di vincere il Campionato del Mondo.

"Abbiamo accolto nel nostro team un esordiente di talento ed oggi lavoriamo con uno dei piloti più forti della griglia della MotoGP. I progressi che abbiamo fatto insieme sono incredibili e rimaniamo concentrati sull'obiettivo che ci siamo posti alla fine dello scorso anno. Dopo il GP di Valencia, saluteremo Martin, augurandogli il meglio per il suo futuro", ha dichiarato Paolo Campinoti, proprietario del team.

"Sono grato ed orgoglioso di lavorare con Jorge: uno dei piloti più forti e talentuosi che abbia mai conosciuto. D'ora in poi, continueremo a dare il massimo per raggiungere insieme il massimo, rimanendo concentrati su questa stagione, che è iniziata in modo meraviglioso. Spero che Jorge, una volta deciso il suo futuro, possa godersi il resto della stagione con noi", ha concluso il Team Manager, Gino Borsoi.