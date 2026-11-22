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MotoGP | Portimao, Warm-Up: tutti prudenti con la pista bagnata, svetta Aldeguer
Con la pista bagnata dalla pioggia caduta nel corso della notte, ma le previsioni che danno per certa una gara asciutta, solo 13 piloti hanno messo a referto un crono, molti dei quali particolarmente alti. Alla fine il più veloce è stato Aldeguer, con le Aprilia molto prudenti e Marc Marquez che non ha fatto neanche un tempo.
Matteo Nugnes
Pubblicato: 22 nov 2026, 09:30
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Fermin Aldeguer, Gresini Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Splende il sole su Portimao, ma la pioggia caduta nel corso della notte ha reso praticamente inutile il Warm-Up del Gran Premio del Portogallo di MotoGP, perché con la pista bagnata i piloti hanno deciso di non prendersi rischi inutili, visto che la gara lunga di oggi dovrebbe disputarsi regolarmente sull'asciutto.
Non deve stupire, dunque, che solamente 13 piloti abbiano messo a referto un crono, alcuni di questi decisamente molto alti. Anche la classifica, dunque, lascia il tempo che trova, visto che dipende soprattutto da chi abbia deciso di provare a prendersi qualche rischio in più.
In questo senso, va dato merito a Fermin Aldeguer di essere stato il più veloce. Il pilota del Gresini Racing è stato l'unico a scendere sotto al muro dell'1'52" con un crono di 1'51"898. Lo spagnolo ha preceduto le due Yamaha del Prima Pramac Racing, con Augusto Fernandez che ha chiuso distanziato di 329 millesimi e Jack Miller che lo segue a 852 millesimi dalla vetta.
Dal quarto in giù i distacchi iniziano a farsi più pesanti, perché Pedro Acosta paga già oltre un secondo con la sua KTM, mentre a completare la top 5 c'è la Honda di Diogo Moreira, poco più di un decimo più indietro. Solo sesta la prima delle Ducati, che è quella di Fabio Di Giannantonio in 1'53"220.
Le Aprilia hanno badato soprattutto a stare lontane dai guai, con il vincitore della Sprint Marco Bezzecchi che occupa la nona posizione, ma distanziato di 4"4. Il suo compagno Jorge Martin è invece in 11° posizione, più lento di circa un secondo rispetto alla RS-GP gemella.
Dopo l'errore di ieri, Marc Marquez invece ha preferito non rischiare proprio nulla. Il leader iridato, che oggi si gioca un altro match point per diventare campione del mondo per la decima volta, l'ottava nella classe regina, ha completato solamente due giri, uno dei quali solo per andare a fare la prova di partenza, quindi è tra quelli che non sono neppure accreditati di un tempo.
La parola d'ordine per lui era prudenza, visto che oggi gli basta un nono posto per essere certo di chiudere i giochi con un GP d'anticipo.
La classifica finale del Warm-Up
Tutte le statistiche
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap 1
F. Aldeguer Gresini Racing
54 Ducati 5
1'51.898
150.694 2
A. Fernandez Pramac Racing
47 Yamaha 5
+0.329
1'52.227
0.329 150.252 3
J. Miller Pramac Racing
43 Yamaha 6
+0.852
1'52.750
0.523 149.555 4
P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
37 KTM 3
+1.027
1'52.925
0.175 149.323 5
D. Moreira Team LCR
11 Honda 5
+1.154
1'53.052
0.127 149.156 6
F. Di Giannantonio Team VR46
49 Ducati 5
+1.322
1'53.220
0.168 148.934 7
B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
33 KTM 5
+2.151
1'54.049
0.829 147.852 8
L. Marini Honda HRC
10 Honda 2
+2.517
1'54.415
0.366 147.379 9
M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
72 Aprilia 3
+4.472
1'56.370
1.955 144.903 10
F. Morbidelli Team VR46
21 Ducati 4
+4.664
1'56.562
0.192 144.664 11
J. Martin Aprilia Racing Team
89 Aprilia 3
+5.414
1'57.312
0.750 143.739 12
R. Fernandez Trackhouse Racing Team
25 Aprilia 2
+8.207
2'00.105
2.793 140.397 13
A. Ogura Trackhouse Racing Team
79 Aprilia 2
+19.596
2'11.494
11.389 128.237 14
J. Zarco Team LCR
5 Honda 1
15
F. Quartararo Yamaha Factory Racing
20 Yamaha 1
16
E. Bastianini Tech 3
23 KTM 1
17
I. Lecuona Ducati Team
27 Ducati 2
18
A. Rins Yamaha Factory Racing
42 Yamaha 1
19
P. Espargaro Tech 3
44 KTM 3
20
A. Marquez Gresini Racing
73 Ducati 0
21
M. Marquez Ducati Team
93 Ducati 2
22
J. Dixon Honda HRC
96 Honda 3
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