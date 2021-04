MotoGP, Portimao, Warm-Up: Miller precede Quartararo

Dopo la pole sfuggita ieri per una bandiera gialla non vista da Pecco Bagnaia, la Ducati si è rimessa davanti a tutti nel Warm-Up del Gran Premio del Portogallo con Jack Miller, anche se forse la prestazione del pilota australiano rischia di non essere particolarmente significativa.

"Jackass" è stato infatti il solo a realizzare il proprio crono con una coppia di gomme morbide in un turno in cui la maggior parte degli altri ha lavorato invece con due medie, anche se sicuramente 1'39"721 è un buon tempo.

Ancora una volta, quello che ha dato la sensazione di avere il passo migliore è Fabio Quartararo, che con la sua Yamaha si è infilato in seconda posizione in 1'39"801, per di più montando una gomma dura al posteriore.

In terza posizione c'è il campione in carica Joan Mir, che con la sua Suzuki si è confermato più a suo agio sul passo gara ed è tallonato dall'Aprilia di Aleix Espargaro, che sta trovando delle risposte molto interessanti anche su una pista molto differente rispetto a quella del Qatar come Portimao.

Tra i migliori c'è ancora Franco Morbidelli, quinto proprio come sulla griglia di partenza con la sua Yamaha Petronas, seguito dalle Ducati di Pecco Bagnaia e Johann Zarco, con i primi sei che sono racchiusi in meno di due decimi. Il francese invece è più staccato, ma ha fatto una scelta curiosa di gomme, perché montava la soft all'anteriore.

Solo ottavo, seppur staccato di appena quattro decimi, Maverick Vinales, che precede le due KTM di Brad Binder e Danilo Petrucci, che come Quartararo hanno montato una gomma dura al posteriore. Dopo la bella prima fila di ieri, Alex Rins è solo 12esimo con la sua Suzuki, ma anche Luca Marini si è dovuto accontentare della 16esima piazza, alle spalle anche dell'altro rookie Enea Bastianini.

E' stato un Warm-Up "tranquillo" per Marc Marquez: il pilota della Honda ha preferito completare appena 4 giri, preservando il suo braccio in vista della gara. Per questo non deve preoccupare il suo 19esimo posto, alle spalle di un Valentino Rossi che invece non sembra aver trovato le modifiche giuste per scalare la classifica con la sua Yamaha Petronas.

Bisogna sottolineare poi il ritorno in sella di Takaaki Nakagami, che ieri aveva saltato le qualifiche perché dolorante alla clavicola destra dopo l'incidente di venerdì. Il giapponese della Honda LCR non è andato male, perché è 14esimo, ma ad un decimo dalla miglior RC213V di Alex Marquez.