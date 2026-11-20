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MotoGP | Portimao, Prove: super rientro di Alex Marquez davanti a Diggia e Bezzecchi. Marc è 6° e Martin 10°

Il pilota del Gresini Racing, al ritorno dopo l'operazione alla clavicola destra, firma il miglior tempo precedendo i due italiani della Ducati VR46 e dell'Aprilia, che sono molto vicini. Un po' in difficoltà il leader iridato, solo sesto ma a meno di 0"3, mentre "Martinator" soffre decisamente di più, ma alla fine riesce ad entrare in Q2.

Matteo Nugnes

Modificato: 20 nov 2026, 16:28

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Alex Marquez, Gresini Racing

Foto di: Miguel Lemos / Soccrates / Getty Images

Quello di Alex Marquez è stato un grande ritorno. Dopo aver saltato il Gran Premio del Qatar per farsi togliere la placca inserita sulla clavicola destra dopo il terribile incidente di Barcellona, il pilota del Gresini Racing è tornato in sella alla sua Ducati a Portimao ed è stato il grande protagonista del venerdì del Gran Premio del Portogallo di MotoGP.

Dopo aver chiuso terzo in mattinata, Alex è stato il più veloce nella sessione pomeridiana, arrivando a firmare un crono di 1'37"350, a poco più di un decimo dal record del circuito dell'Algarve, che appartiene a suo fratello Marc. Alle sue spalle però sono stati altrettanto brillanti anche due piloti italiani, perchè Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi lo seguono veramente di poco.

Il portacolori della Pertamina Enduro VR46 ha composto una bella doppietta Ducati, chiudendo a soli 82 millesimi dalla vetta. Il riminese dell'Aprilia invece ha compromesso il suo miglior giro nel T4, perché si era presentato al T3 con oltre due decimi di margine nei confronti del #73, ma poi sul traguardo ha fermato il cronometro sull'1'37"522, staccato di 172 millesimi.

Dopo una mattinata complicata, ha dato una bella scalata alla classifica anche Pedro Acosta, riuscendo a portare la sua KTM in quarta posizione con un 1'37"605. Ma bisogna dire che in generale le RC16 hanno fatto un passo avanti deciso, perché anche Brad Binder è riuscito a staccare il pass per la Q2, infilandosi settimo in 1'37"647.

A completare la top 5 c'è la prima delle Honda, che è anche l'unica ad aver centrato la Q2 diretta con Johann Zarco. Il francese del Team LCR si è infilato davanti ad un Marc Marquez che ha vissuto un venerdì un po' più travagliato del solito. Il leader del Mondiale, che domani potrebbe diventare campione del mondo per la decima volta in carriera, non è andato oltre il sesto tempo, staccato di 278 millesimi, dopo aver accusato anche un problema con l'abbassatore della sua Ducati ad inizio sessione ed aver faticato un po' ad essere veloce prima del time attack.

In ogni caso, il #93 se la passa meglio di Jorge Martin, che per tenere viva la corsa al titolo fino a domenica dovrebbe assolutamente provare ad arrivargli davanti nella Sprint, o almeno perdere solo un punto, non è riuscito a fare meglio del decimo tempo ed ha sudato le proverbiali sette camicie per entrare in Q2.

Il pilota dell'Aprilia ha chiuso alle spalle anche della Ducati di Fermin Aldeguer ed all'altra RS-GP di Raul Fernandez, che completano il quadro dei piloti qualificati già oggi, ma soprattutto è riuscito a beffare per poco più di un decimo Ai Ogura, che domani invece sarà costretto a passare dalla Q1.

Stesso discorso che vale anche per Enea Bastianini, che con la RC16 del team Tech3 non è riuscito ad eguagliare il passo avanti delle due del team ufficiale, chiudendo solo 12°. Bisogna scendere fino al 14° posto poi per trovare la migliore delle Yamaha, con Jack Miller che si è infilato di poco davanti a Fabio Quartararo. Deludente anche il venerdì di Luca Marini, che è 17°, ma soprattutto alle spalle di Jake Dixon, che sostituisce l'indisponibile Joan Mir sulla Honda gemella.

Così come rimane molto attardato Franco Morbidelli, che con il 19° tempo della sua Ducati della Pertamina Enduro VR46 precede solo gli altri sostituti, ai quali si è aggiunto anche Pol Espargaró, che dalla sessione pomeridiana ha preso sulla KTM Tech3 il posto di un Maverick Vinales costretto ancora una volta a fermarsi dai problemi alla spalla sinistra. Il pilota di Granollers è 20° ed è anche incappato in una scivolata alla curva 1.

E' stata travagliatissima invece la sessione di Iker Lecuona, sostituto dell'infortunato Pecco Bagnaia, sulla Ducati ufficiale, che è caduto addirittura due volte, prima alla curva 3 e poi alla curva 4, e si ritrova 22° ed ultimo, staccato di oltre due secondi. La cosa curiosa è che nelle precedenti sostituzioni, fatte tutte con il Gresini Racing, non aveva mai faticato così tanto pur guidando sempre una Desmosedici GP.

La classifica delle Pre-Qualifiche

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap 1

A. Marquez Gresini Racing

73 Ducati 18

1'37.350

173.214 2

F. Di Giannantonio Team VR46

49 Ducati 18

+0.082

1'37.432

0.082 173.068 3

M. Bezzecchi Aprilia Racing Team

72 Aprilia 23

+0.172

1'37.522

0.090 172.908 4

P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing

37 KTM 21

+0.255

1'37.605

0.083 172.761 5

J. Zarco Team LCR

5 Honda 19

+0.258

1'37.608

0.003 172.756 6

M. Marquez Ducati Team

93 Ducati 20

+0.278

1'37.628

0.020 172.720 7

B. Binder Red Bull KTM Factory Racing

33 KTM 22

+0.297

1'37.647

0.019 172.687 8

F. Aldeguer Gresini Racing

54 Ducati 23

+0.320

1'37.670

0.023 172.646 9

R. Fernandez Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 22

+0.351

1'37.701

0.031 172.591 10

J. Martin Aprilia Racing Team

89 Aprilia 26

+0.408

1'37.758

0.057 172.491 11

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 24

+0.509

1'37.859

0.101 172.313 12

E. Bastianini Tech 3

23 KTM 21

+0.653

1'38.003

0.144 172.060 13

D. Moreira Team LCR

11 Honda 17

+0.756

1'38.106

0.103 171.879 14

J. Miller Pramac Racing

43 Yamaha 22

+0.790

1'38.140

0.034 171.819 15

F. Quartararo Yamaha Factory Racing

20 Yamaha 25

+0.912

1'38.262

0.122 171.606 16

J. Dixon Honda HRC

96 Honda 25

+1.041

1'38.391

0.129 171.381 17

L. Marini Honda HRC

10 Honda 21

+1.325

1'38.675

0.284 170.888 18

A. Rins Yamaha Factory Racing

42 Yamaha 20

+1.342

1'38.692

0.017 170.858 19

F. Morbidelli Team VR46

21 Ducati 23

+1.602

1'38.952

0.260 170.409 20

P. Espargaro Tech 3

44 KTM 22

+1.746

1'39.096

0.144 170.162 21

A. Fernandez Pramac Racing

47 Yamaha 18

+1.942

1'39.292

0.196 169.826 22

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati 20

+2.016

1'39.366

0.074 169.699 Guarda i risultati completi

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