MotoGP | Portimao, Prove: Bastianini al top, le Yamaha in Q2

Un pallido sole inizia ha iniziato a baciare Portimao per il secondo turno del venerdì della MotoGP, quello che designa i nomi dei dieci piloti che hanno accesso diretto alla Q2. Dopo una prima sessione servita soprattutto per pulire la pista molto sporca, nel pomeriggio abbiamo iniziato quindi a capire un po' i valori in campo, perché nei minuti conclusivi abbiamo assistito al consueto antipasto di qualifica dei time attack.

Anche qui però va detto che non tutti sono riusciti a sfruttare al massimo il loro potenziale, perché negli ultimi dieci minuti sono state sventolate parecchie bandiere gialle, perché sono stati tanti i piloti che sono finiti ruote all'aria nel tentativo di migliorarsi. Situazione che però ha impedito di farlo anche a tanti colleghi.

Enea Bastianini ha un conto aperto con il tracciato dell'Algarve, perché è proprio qui che nel 2023 era iniziato il suo calvario, con la frattura della scapola rimediata nella prima Sprint dell'anno. Il GP del Portogallo però quest'anno è iniziato con il piede giusto per il pilota della Ducati, che ha chiuso con il miglior tempo in 1'38"057. Un tempo alto rispetto alla pole di 12 mesi fa, a riprova del fatto che la pista non è certamente nelle condizioni ottimali.

Nonostante una scivolata alla curva 5 nella prima parte del turno, ha tirato fuori un bel coniglio dal cilindro Jack Miller. Tra i test ed il Qatar aveva faticato abbastanza, ma questa volta ha portato la sua KTM direttamente in Q2 con il secondo tempo a soli 118 millesimi da "Bestia". Le moto austriache se la sono cavata piuttosto bene, perché anche Brad Binder è nelle primissime posizioni, quinto a 330 millesimi.

Ancora una volta, sono le Ducati ad avere il predominio però, perché sono cinque quelle che si sono guadagnate l'accesso diretto alla Q2. In terza posizione c'è Marc Marquez, pure lui incappato ina una caduta alla curva 5. Il portacolori del Gresini Racing ha chiuso a 153 millesimi da Bastianini, ma ha dato l'impressione di essere messo molto bene a livello di passo, anche se ha qualche difficoltà a chiudere bene il curvone che immette sul rettilineo di partenza.

Alle sue spalle c'è il vice-campione del mondo Jorge Martin, quarto a 231 millesimi, ma è in sesta posizione che è arrivato un segnale importante da Marco Bezzecchi. Il riminese sembra iniziare a trovare il feeling con la GP23 della Pertamina Enduro VR46 e vederlo nel gruppetto dei migliori è sicuramente incoraggiante.

Più attardato invece il leader iridato Pecco Bagnaia, che è uno di quelli che hanno dovuto abortire più giri a causa delle bandiere gialle e si ritrova solamente ottavo a 484 millesimi. Il campione del mondo però ha manifestato anche una certa difficoltà a fermare la sua Desmosedici GP24 nelle curve più lente come la 3 e la 5.

Davanti al piemontese c'è l'Aprilia di un Maverick Vinales in ripresa da un violento attacco di gastorenterite che lo aveva colpito ieri. La sua è la unica RS-GP ad aver staccato il pass per la Q2, perché il compagno Aleix Espargaro è caduto alla curva 4 e si ritrova solo 14°. Più attardate poi le due moto della Trackhouse Racing.

Positivo anche il venerdì della Yamaha, perché a sorpresa entrambe le M1 si sono guadagnate l'accesso diretto alla Q2, con Fabio Quartararo che occupa la nona posizione a 495 millesimi e precede di soli 8 millesimi il compagno di squadra Alex Rins. Sicuramente il saliscendi portoghese è più congeniale alla moto di Iwata di quanto non lo fosse Lusail, ma questo è senza dubbio un segnale incoraggiante.

Dovrà passare dalla Q1 quindi Pedro Acosta, che questa volta è stato beffato per appena 39 millesimi con la sua KTM della GasGas Tech3, e tra l'altro avrà anche una bella concorrenza. Alle sue spalle ci sono infatti ben tre Ducati: si tratta di quelle di Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez e Franco Morbidelli, con gli ultimi due che sono anche finiti ruote all'aria nel finale. A prescindere dalla scivolata, il pilota del Prima Pramac Racing però sembra aver fatto un altro bel passo avanti nella compresione della sua Ducati.

In evidente difficoltà le Honda, perché per trovare la prima delle RC213V bisogna scendere fino alla 16° posizione occupata da Takaaki Nakagami. Luca Marini, caduto alla curva 8, si ritrova mestamente a chiudere il gruppo, staccato di ben 1"7 dal miglior tempo.