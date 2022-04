MotoGP | Portimao, Libere 2: Espargaro nell'1-2 Honda sotto al diluvio

Carica lettore audio

La pioggia non ha dato tregua all'autodromo di Portimao. Anzi, dopo pochi minuti dall'inizio della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo di MotoGP ha aumentato la sua intensità, al punto che sono stati appena tre i piloti che hanno potuto sfruttare l'unica finestra buona per migliorare i tempi realizzati in mattinata.

Il più bravo di questi è stato Pol Espargaro, che è arrivato addirittura a girare in 1'50"707. Prestazione che al pilota della Honda non è valsa solo il miglior tempo della FP2, ma anche il secondo posto nella classifica cumulativa, staccato di appena 41 millesimi dal compagno di squadra Marc Marquez.

Quel che è certo è che le RC213V paiono particolarmente a loro agio in queste condizioni, perché nel turno pomeridiano alle spalle di "Polyccio" c'è proprio il compagno di box, che ha chiuso con un ritardo di 611 millesimi. Bisognerà vedere se domani però, effettivamente, la pioggia si farà da parte, anche se si teme che nella FP3 possa essere piuttosto fastidioso il vento.

Gli altri due piloti che sono riusciti a migliorare le prestazioni della FP1 sono Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli, che hanno chiuso rispettivamente in terza ed in settima posizione. I loro tempi però non sono bastati per entrare nella Q2 provvisoria, in quanto sono molti i piloti che occupano la top 10 cumulativa con il crono della mattinata.

Tra questi c'è Pecco Bagnaia, quarto nella FP2 nonostante una scivolata alla curva 3 dopo la quale si è lasciato andare anche ad uno strascico di polemica per la dimensione della ghiaia presente nella via di fuga. Il vice-campione del mondo precede l'altra Ducati di Jorge Martin, mentre in sesta piazza Alex Marquez conferma l'ottimo stato di forma delle Honda sul bagnato. Discorso che vale anche per Takaaki Nakagami in nona.

Nella top 10 c'è spazio anche per l'Aprilia e la KTM, rispettivamente con Maverick Vinales ottavo e Miguel Oliveira decimo. Dopo il secondo posto in mattinata di Joan Mir, sono un po' mancate all'appello le Suzuki, con il maiorchino che ha chiuso 11° ed il compagno Alex Rins ancora in difficoltà in 20° posizione. Un passettino in avanti lo ha fatto anche il campione del mondo Fabio Quartararo, anche se non c'è da fare i salti di gioia per un 13° tempo davanti al leader iridato Enea Bastianini.

16° tempo poi per Marco Bezzecchi, vittima di un bruttissimo highside alla curva 9, dal quale fortunatamente si è rialzato senza particolari conseguenze. Deludente anche la giornata di Aleix Espargaro, che con la sua Aprilia non è riuscito a fare meglio del 17° crono anche in FP2. In coda al gruppo gli altri italiani: la wild card Lorenzo Savadori occupa la 22° posizione con la sua Aprilia, davanti alla Ducati Gresini di Fabio Di Giannantonio. Quella griffata Mooney VR46 di Luca Marini invece chiude il gruppo senza un crono valido.