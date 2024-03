MotoGP | Portimao, Libere 1: con la pista sporca spunta Marquez

Portimao è uno dei tracciati più a sud d'Europa e ci si aspetta di trovare sempre il caldo ed il sole, ma il weekend del Gran Premio del Portogallo di MotoGP non è iniziato esattamente così. I piloti della classe regina, infatti, si sono ritrovati a fare i conti con una pista molto sporca a causa della pioggia mista sabbia caduta nel corso della notte.

Il risultato è che i 45 minuti della prima sessione di prove libere sono serviti soprattutto a cercare di ripulire l'asfalto del saliscendi dell'Algarve, negando sostanzialmente la possibilità di trovare indicazioni tecniche utili, visto che i tempi alla fine sono stati di oltre tre secondi più alti rispetto alla pole position firmata 12 mesi fa da Marc Marquez, che vale anche l'attuale primato.

Alla bandiera a scacchi è stato proprio l'otto volte campione del mondo a mettere tutti in fila per la prima volta sull'asciutto da quando è passato a guidare una Ducati (lo aveva fatto anche in Qatar, ma nel turno sotto alla pioggia). Il nuovo alfiere del Gresini Racing ha firmato un tempo di 1'40"484, staccando di 165 millesimi l'Aprilia di Maverick Vinales. Quest'ultimo è stato mostrato all'interno del box con una mascherina, ma la Casa di Noale ha spiegato che nella notte ha avuto solo un forte attacco di gastroenterite e che la situazione sta rientrando. Il suo secondo tempo sembra esserne una conferma in effetti.

In terza ed in quarta posizione ci sono le due KTM di Brad Binder e Jack Miller, staccate rispettivamente di due e tre decimi. La cosa non deve stupire minimamente, visto che parliamo di due specialisti delle condizioni insidiose, quando la pista è particolarmente scivolosa, che non hanno fatto altro che ribadirlo per l'ennesima volta.

La nota lieta di questa FP1 è il quinto tempo di Franco Morbidelli. Un buon segnale per il nuovo arrivato al Prima Pramac Racing, che sta ancora scoprendo la Ducati dopo essere stato costretto a saltare tutti i test invernali. Tra le altre cose, è un buon modo anche per esorcizzare l'incidente avvenuto proprio qui lo scorso febbraio mentre si allenava su una Panigale V4, che gli era costato il trauma cranico che lo ha costretto allo stop.

Il pilota italiano precede il suo compagno di squadra Jorge Martin, quarto a 422 millesimi, che si è infilato davanti alla Yamaha di Alex Rins ed all'Aprilia dell'idolo locale Miguel Oliveira. La top 10 poi si completa con l'altra Ducati Gresini affidata ad Alex Marquez e con Joan Mir, che invece è il primo tra i piloti Honda, tallonato dalla M1 di Fabio Quartararo.

Ha badato soprattutto a stare lontano dai guai il leader iridato Pecco Bagnaia, che si è accontentato del 13° tampo a circa otto decimi con la sua Ducati, alle spalle anche della Ducati griffata Pertamina Enduro portata in pista da Fabio Di Giannantonio. Un paio di posizioni più indietro poi c'è l'attesissimo rookie Pedro Acosta, 14° nella scia della GasGas Tech3 gemella di Augusto Fernandez.

Sono attardati poi anche gli altri piloti italiani, con Marco Bezzecchi che occupa la 18° piazza, giusto davanti ad Enea Bastianini. Penultimo tempo per la Honda di Luca Marini, a poco meno di 1"4 e dietro all'Aprilia di Aleix Espargaro, pure lui più indietro del previsto, ricordando però che è stata una sessione che non dovrebbe essere troppo indicativa dei valori che vedremo nel resto del weekend.