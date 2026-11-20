Prove Libere

MotoGP Portogallo

MotoGP | Portimao, Libere 1: Bezzecchi guida la doppietta Aprilia, Marc Marquez è 4° dietro ad Alex

Il riminese si mostra subito in grande spolvero, martellando tutta la sessione su ottimi tempi anche con le gomme usate. "Martinator" invece deve montare le gomme nuove per scalare la classifica e salire secondo. Il leader iridato non è lontano, ma sembra avere qualcosa di meno a livello di passo ed è dietro anche al fratello.

Matteo Nugnes

Modificato: 20 nov 2026, 11:57

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Le Aprilia possono solo attaccare e sperare in un weekend storto per Marc Marquez per spostare la contesa iridata della MotoGP 2026 a Valencia, ma sicuramente bisogna dire che i piloti della Casa di Noale hanno iniziato il weekend del Gran Premio del Portogallo nel migliore dei modi, monopolizzando le prime due posizioni nella prima sessione di prove libere.

In particolare, Marco Bezzecchi si è mostrato decisamente in grande spolvero. Non solo il riminese ha fatto segnare il miglior tempo in 1'39"002, ma ha impressionato per la sua capacità di martellare su questo ritmo fino alla fine, come certificato con l'1'39"187 realizzato proprio sotto alla bandiera a scacchi, quando le sue gomme avevano ormai accumulato ben 18 giri.

Alle sue spalle c'è Jorge Martin, che però non è parso in forma come il vicino di box. Del resto, Portimao è una pista sulla carta più impegnativa anche per il suo polso destro non ancora al 100% e si è visto. Dopo aver faticato abbastanza a trovare il ritmo, il madrileno infatti ha avuto bisogno di montare due gomme nuove per scalare la classifica fino alla seconda piazza, chiudendo comunque a 142 millesimi dalla RS-GP gemella.

A seguire troviamo le Ducati dei due fratelli Marquez, con il rientrante Alex che è stato davanti a Marc. Il pilota del Gresini Racing alla fine ha chiuso distanziato di 243 millesimi, precedendo di appena 16 il fratello maggiore. Il #93, che potrebbe diventare campione già domani se riuscisse a fare due punti più di Martin, ha però faticato di più in termini di passo, perché i suoi tempi si sono alzati nel corso del turno, fino a superare il muro dell'1'40" nel finale.

In quinta posizione c'è l'Aprilia con i colori del Trackhouse Racing affidata a Raul Fernandez. Dallo spagnolo in giù però la forbice del gap si apre abbastanza, visto che parliamo di 409 millesimi e che dietro di lui ne paga 461 anche Fabio Di Giannantonio con la Ducati della Pertamina Enduro VR46.

Settimo tempo per la migliore delle Yamaha, tornate in pista dopo aver boicottato il GP del Qatar. Per firmare il suo 1'39"504, tuttavia, anche Jack Miller ha fatto ricorso ad una coppia di gomme nuove, proprio come Mertin. Stesso discorso che vale anche per un Luca Marini finalmente recuperato dalla debilitazione fisica che gli ha impedito di correre Lusail, che è il primo tra i piloti Honda con il decimo tempo in 1'39"929.

Davanti al marchigiano si sono infilati anche Fermin Aldeguer con la seconda Ducati del Gresini Racing ed un Pedro Acosta parso piuttosto in difficoltà in questo primo turno, alle prese con una KTM particolarmente nervosa, che gli ha impedito di fare meglio del nono tempo ad oltre sei decimi dal miglior riferimento di Bezzecchi.

Attardato anche Ai Ogura, che è solo 13° con la seconda Aprilia del Trackhouse Racing, mentre bisogna continuare a scorrere la classifica fino al 15° posto per trovare Enea Bastianini, tornato a faticare con la KTM Tech3 dopo diverse gare positive. Il riminese è davanti ad Iker Lecuona, che questo weekend sostituisce l'infortunato Pecco Bagnaia sulla Ducati ufficiali, ed alla Yamaha di Fabio Quartararo.

Bisogna scendere invece fino al 20° posto per trovare Franco Morbidelli, che con questa pista ha un conto aperto, visto che due anni fa fu protagonista di un grave incidente durante un test privato ad inizio stagione. Il pilota della Pertamina Enduro VR46 però si è messo dietro solamente i due sostituti Jake Dixon (Honda HRC) ed Augusto Fernandez (Yamaha Pramac).

La classifica della FP1

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap 1

M. Bezzecchi Aprilia Racing Team

72 Aprilia 18

1'39.002

170.323 2

J. Martin Aprilia Racing Team

89 Aprilia 19

+0.142

1'39.144

0.142 170.079 3

A. Marquez Gresini Racing

73 Ducati 15

+0.243

1'39.245

0.101 169.906 4

M. Marquez Ducati Team

93 Ducati 17

+0.259

1'39.261

0.016 169.879 5

R. Fernandez Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 17

+0.409

1'39.411

0.150 169.623 6

F. Di Giannantonio Team VR46

49 Ducati 15

+0.461

1'39.463

0.052 169.534 7

J. Miller Pramac Racing

43 Yamaha 18

+0.502

1'39.504

0.041 169.464 8

F. Aldeguer Gresini Racing

54 Ducati 15

+0.511

1'39.513

0.009 169.449 9

P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing

37 KTM 18

+0.616

1'39.618

0.105 169.270 10

L. Marini Honda HRC

10 Honda 18

+0.884

1'39.886

0.268 168.816 11

B. Binder Red Bull KTM Factory Racing

33 KTM 19

+0.927

1'39.929

0.043 168.743 12

D. Moreira Team LCR

11 Honda 17

+0.989

1'39.991

0.062 168.639 13

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 18

+0.999

1'40.001

0.010 168.622 14

J. Zarco Team LCR

5 Honda 18

+1.011

1'40.013

0.012 168.602 15

E. Bastianini Tech 3

23 KTM 18

+1.189

1'40.191

0.178 168.302 16

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati 18

+1.269

1'40.271

0.080 168.168 17

F. Quartararo Yamaha Factory Racing

20 Yamaha 18

+1.294

1'40.296

0.025 168.126 18

A. Rins Yamaha Factory Racing

42 Yamaha 18

+1.313

1'40.315

0.019 168.094 19

M. Viñales Tech 3

12 KTM 17

+1.538

1'40.540

0.225 167.718 20

F. Morbidelli Team VR46

21 Ducati 17

+1.667

1'40.669

0.129 167.503 21

J. Dixon Honda HRC

96 Honda 20

+1.764

1'40.766

0.097 167.342 22

A. Fernandez Pramac Racing

47 Yamaha 18

+2.330

1'41.332

0.566 166.407 Guarda i risultati completi

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